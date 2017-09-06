سعد الدين العثماني يلتقي الأمين العام لاتحاد المغرب العربي ﻿

كشف بلاغ صحفي، عن عقد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني صبيحة اليوم الأربعاء لقاءا مع الأمين العام لاتحاد المغرب العربي ''الطيب البكوش'' بمقر رئاسة الحكومة بالرباط.

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كشف بلاغ صحفي، عن عقد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني صبيحة اليوم الأربعاء لقاءا مع الأمين العام لاتحاد المغرب العربي ''الطيب البكوش'' بمقر رئاسة الحكومة بالرباط.



وإستنادا للبلاغ، فقد تناول اللقاء نشاط الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي وإمكانية تفعيل بعض بنود اتفاقية التأسيس لإعطاء نفس جديد لمسيرة الاتحاد، الذي بقيت أغلبية الإتفاقات الموقعة بين أعضائه حبرا على ورق.



كما تداول الطرفين كذلك حول الإجتماع المرتقب لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بإتحاد المغرب العربي القادم، حيث تم الاتفاق خلال اللقاء على مواصلة التشاور حول القضايا المطروحة.