 بالصورة..هذه حقيقة مرض الفنانة القديرة سعاد صابر ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالصورة..هذه حقيقة مرض الفنانة القديرة سعاد صابر | ثقافة و فنون

بالصورة..هذه حقيقة مرض الفنانة القديرة سعاد صابر

بالصورة..لباس موحد لجميع التلاميذ والتلميذات بالمؤسسات الثانوية خلال الموسم الدراسي الجديد..وها اللون ديالو | مجتمع

بالصورة..لباس موحد لجميع التلاميذ والتلميذات بالمؤسسات الثانوية خلال الموسم الدراسي الجديد..وها

عاجل..الشرطة الفرنسية تعثر على متفجرات خلال مداهمة شقة بضاحية باريس | دولي

عاجل..الشرطة الفرنسية تعثر على متفجرات خلال مداهمة شقة بضاحية باريس

هيومان رايتس ووتش ترتكب أخطاء قانونية غير مسبوقة في تقريرها عن المغرب | بوليتيك

هيومان رايتس ووتش ترتكب أخطاء قانونية غير مسبوقة في تقريرها عن المغرب

مباشر.. العثور على متفجرات بشقة في باريس‎ | دولي

مباشر.. العثور على متفجرات بشقة في باريس‎

عاجل وبالصور.. فنان شعبي معروف يرقد بالمستشفى | ثقافة و فنون

عاجل وبالصور.. فنان شعبي معروف يرقد بالمستشفى

إختفاء شباب ثائر على البوليساريو من مخيمات تندوف وقيادة الجبهة تتخوف من نزوح جماعي نحو المغرب | بوليتيك

إختفاء شباب ثائر على البوليساريو من مخيمات تندوف وقيادة الجبهة تتخوف من نزوح جماعي نحو المغرب

رسميا...تحية العلم بالمؤسسات التعليمية بالمغرب مرتين في الأسبوع | مجتمع

رسميا...تحية العلم بالمؤسسات التعليمية بالمغرب مرتين في الأسبوع

عاجل وبالفيديو..مطاردة هوليودية لشفار خطير هاز سيف بمدينة فاس والبوليس جبدو الفرادة..وها شنو وقع | حوادث و حقوق

عاجل وبالفيديو..مطاردة هوليودية لشفار خطير هاز سيف بمدينة فاس والبوليس جبدو الفرادة..وها شنو وقع

''رعاة'' سياسة الريع

بالصورة..هذه حقيقة مرض الفنانة القديرة سعاد صابر

بتاريــخ : 6 شتنبر 2017 / 16:41 بالصورة..هذه حقيقة مرض الفنانة القديرة سعاد صابر | ثقافة و فنون
بالصورة..هذه حقيقة مرض الفنانة القديرة سعاد صابر
تناقلت العديد من الصفحات عبر مواقع التواصل الإجتماعي فيسبوك صباح اليوم الأربعاء صورة للفنانة القديرة سعاد صابر قيل أنها ترقد بالمستشفى بعد وعكة صحية ألمت بها .

شوف تيفي:ماريا جعدود

تناقلت العديد من الصفحات عبر مواقع التواصل الإجتماعي فيسبوك صباح اليوم الأربعاء صورة للفنانة القديرة سعاد صابر قيل أنها ترقد بالمستشفى بعد وعكة صحية ألمت بها .

وفور توصل شوف تيفي بالصورة تبين أنها تعود لتصوير إحدى اللقطات في أحد الأفلام القصيرة وقد سبق أن أطلقوا إشاعة مرضها وموتها السنة الفارطة بنفس الصورة.

ونفت الفنانة القديرة سعاد صابر في إتصال مع شوف تيفي خبر مرضها حيث قالت ''أنا بخير الحمد لله خليهم إيكتبو ويجمعو جيم ... ولفت هادشي والناس أو عائلتي مبقاوش كيتيقوهم'' و أكدت الفنانة الرائعة أنها قضت عيد الأضحى رفقة عائلتها بمدينة الدار البيضاء وهي الحمد لله بخير.

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفيسعاد صابرالمرضعيد الأضحىفيلم قصيرموتهامرضها.

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عاجل وبالصور.. فنان شعبي معروف يرقد بالمستشفى | ثقافة و فنون

عاجل وبالصور.. فنان شعبي معروف يرقد بالمستشفى

بالصورة..المخنتر يكشف حقيقة زواجه | ثقافة و فنون

بالصورة..المخنتر يكشف حقيقة زواجه

بالصورة.. لمخنتر بطل سلسلة حديدان ضربها بتزويجة | ثقافة و فنون

بالصورة.. لمخنتر بطل سلسلة حديدان ضربها بتزويجة

سعد المجرد ينافس نجوم العالم على لقب أجمل وجه في العالم لسنة 2017+صورة | ثقافة و فنون

سعد المجرد ينافس نجوم العالم على لقب أجمل وجه في العالم لسنة 2017+صورة

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

اخت الوزير الرباح : ولدي اللي اعتقالوه مريض بالسل وها الدليل وخاصو ضروري يكمل الدواء ديالو | خارج البلاطو
منذ 49 دقيقة

اخت الوزير الرباح : ولدي اللي اعتقالوه مريض بالسل وها الدليل وخاصو ضروري يكمل الدواء ديالو

بالفيديو..السيبة فمنطقة مريرت..فقيه دخل على عائلة و بغا يذبح ولدهم حيث زوهري لأعمال سحر و شعوذة..شوفو أشنو وقع | خارج البلاطو

بالفيديو..السيبة فمنطقة مريرت..فقيه دخل على عائلة و بغا يذبح ولدهم حيث زوهري لأعمال سحر و شعوذة..شوفو أشنو وقع

الحصاد اليومي: المغاربة يحصلون على فرصة السفر إلى قطر بدون تأشيرة | حصاد اليوم

الحصاد اليومي: المغاربة يحصلون على فرصة السفر إلى قطر بدون تأشيرة

شاهد بالفيديو | الفنان نعمان بلعياشي يتجاوز المليون مشاهدة بأغنيته الجديدة مدامتي | خارج البلاطو

شاهد بالفيديو | الفنان نعمان بلعياشي يتجاوز المليون مشاهدة بأغنيته الجديدة ''مدامتي''

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

بالصورة..هذه حقيقة مرض الفنانة القديرة سعاد صابر | ثقافة و فنون
منذ 14 دقيقة

بالصورة..هذه حقيقة مرض الفنانة القديرة سعاد صابر

بالصورة..لباس موحد لجميع التلاميذ والتلميذات بالمؤسسات الثانوية خلال الموسم الدراسي الجديد..وها اللون ديالو | مجتمع

بالصورة..لباس موحد لجميع التلاميذ والتلميذات بالمؤسسات الثانوية خلال الموسم الدراسي الجديد..وها

عاجل..الشرطة الفرنسية تعثر على متفجرات خلال مداهمة شقة بضاحية باريس | دولي

عاجل..الشرطة الفرنسية تعثر على متفجرات خلال مداهمة شقة بضاحية باريس

هيومان رايتس ووتش ترتكب أخطاء قانونية غير مسبوقة في تقريرها عن المغرب | بوليتيك

هيومان رايتس ووتش ترتكب أخطاء قانونية غير مسبوقة في تقريرها عن المغرب

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.