بالصورة..هذه حقيقة مرض الفنانة القديرة سعاد صابر ﻿

تناقلت العديد من الصفحات عبر مواقع التواصل الإجتماعي فيسبوك صباح اليوم الأربعاء صورة للفنانة القديرة سعاد صابر قيل أنها ترقد بالمستشفى بعد وعكة صحية ألمت بها .

شوف تيفي:ماريا جعدود



تناقلت العديد من الصفحات عبر مواقع التواصل الإجتماعي فيسبوك صباح اليوم الأربعاء صورة للفنانة القديرة سعاد صابر قيل أنها ترقد بالمستشفى بعد وعكة صحية ألمت بها .

وفور توصل شوف تيفي بالصورة تبين أنها تعود لتصوير إحدى اللقطات في أحد الأفلام القصيرة وقد سبق أن أطلقوا إشاعة مرضها وموتها السنة الفارطة بنفس الصورة.

ونفت الفنانة القديرة سعاد صابر في إتصال مع شوف تيفي خبر مرضها حيث قالت ''أنا بخير الحمد لله خليهم إيكتبو ويجمعو جيم ... ولفت هادشي والناس أو عائلتي مبقاوش كيتيقوهم'' و أكدت الفنانة الرائعة أنها قضت عيد الأضحى رفقة عائلتها بمدينة الدار البيضاء وهي الحمد لله بخير.