بالصورة..لباس موحد لجميع التلاميذ والتلميذات بالمؤسسات الثانوية خلال الموسم الدراسي الجديد..وها اللون ديالو ﻿

تناقلت يومه الأربعاء العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، صورة خاصة بإعلان صادر عن مؤسسة تعليمية ثانوية بجهة سوس ماسة، يطالب من خلاله التلاميذ الالتزام باللباس المدرسي الموحد.

''شوف تيفي''

تناقلت يومه الأربعاء العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، صورة خاصة بإعلان صادر عن مؤسسة تعليمية ثانوية بجهة سوس ماسة، يطالب من خلاله التلاميذ الالتزام باللباس المدرسي الموحد.

وحسب هذا الإعلان المختوم فإن على التلاميذ والتلميذات الالتزام باللباس المدرسي الموحد داخل المؤسسة التعليمية، حيث سيكون مفروضا على الذكور ارتداء الوزرة ذات اللون الأزرق، وعلى الاناث ارتداء وزرة ''وردية''.

تجدر الإشارة إلى أن الموسم الدراسي الجديد، سينطلق غدا الخميس، في مختلف المؤسسات التعليمية، وقد كشفت وزارة التربية الوطنية عن اتخاذها لمجموعة من التدابير المهمة استعدادا لهذا الموسم.