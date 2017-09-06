 بالصورة..لباس موحد لجميع التلاميذ والتلميذات بالمؤسسات الثانوية خلال الموسم الدراسي الجديد..وها اللون ديالو ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالصورة..هذه حقيقة مرض الفنانة القديرة سعاد صابر | ثقافة و فنون

بالصورة..هذه حقيقة مرض الفنانة القديرة سعاد صابر

بالصورة..لباس موحد لجميع التلاميذ والتلميذات بالمؤسسات الثانوية خلال الموسم الدراسي الجديد..وها اللون ديالو | مجتمع

بالصورة..لباس موحد لجميع التلاميذ والتلميذات بالمؤسسات الثانوية خلال الموسم الدراسي الجديد..وها

عاجل..الشرطة الفرنسية تعثر على متفجرات خلال مداهمة شقة بضاحية باريس | دولي

عاجل..الشرطة الفرنسية تعثر على متفجرات خلال مداهمة شقة بضاحية باريس

هيومان رايتس ووتش ترتكب أخطاء قانونية غير مسبوقة في تقريرها عن المغرب | بوليتيك

هيومان رايتس ووتش ترتكب أخطاء قانونية غير مسبوقة في تقريرها عن المغرب

مباشر.. العثور على متفجرات بشقة في باريس‎ | دولي

مباشر.. العثور على متفجرات بشقة في باريس‎

عاجل وبالصور.. فنان شعبي معروف يرقد بالمستشفى | ثقافة و فنون

عاجل وبالصور.. فنان شعبي معروف يرقد بالمستشفى

إختفاء شباب ثائر على البوليساريو من مخيمات تندوف وقيادة الجبهة تتخوف من نزوح جماعي نحو المغرب | بوليتيك

إختفاء شباب ثائر على البوليساريو من مخيمات تندوف وقيادة الجبهة تتخوف من نزوح جماعي نحو المغرب

رسميا...تحية العلم بالمؤسسات التعليمية بالمغرب مرتين في الأسبوع | مجتمع

رسميا...تحية العلم بالمؤسسات التعليمية بالمغرب مرتين في الأسبوع

عاجل وبالفيديو..مطاردة هوليودية لشفار خطير هاز سيف بمدينة فاس والبوليس جبدو الفرادة..وها شنو وقع | حوادث و حقوق

عاجل وبالفيديو..مطاردة هوليودية لشفار خطير هاز سيف بمدينة فاس والبوليس جبدو الفرادة..وها شنو وقع

''رعاة'' سياسة الريع

بالصورة..لباس موحد لجميع التلاميذ والتلميذات بالمؤسسات الثانوية خلال الموسم الدراسي الجديد..وها اللون ديالو

بتاريــخ : 6 شتنبر 2017 / 16:32 بالصورة..لباس موحد لجميع التلاميذ والتلميذات بالمؤسسات الثانوية خلال الموسم الدراسي الجديد..وها اللون ديالو | مجتمع
بالصورة..لباس موحد لجميع التلاميذ والتلميذات بالمؤسسات الثانوية خلال الموسم الدراسي الجديد..وها اللون ديالو
تناقلت يومه الأربعاء العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، صورة خاصة بإعلان صادر عن مؤسسة تعليمية ثانوية بجهة سوس ماسة، يطالب من خلاله التلاميذ الالتزام باللباس المدرسي الموحد.

''شوف تيفي''

تناقلت يومه الأربعاء العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، صورة خاصة بإعلان صادر عن مؤسسة تعليمية ثانوية بجهة سوس ماسة، يطالب من خلاله التلاميذ الالتزام باللباس المدرسي الموحد.

وحسب هذا الإعلان المختوم فإن على التلاميذ والتلميذات الالتزام باللباس المدرسي الموحد داخل المؤسسة التعليمية، حيث سيكون مفروضا على الذكور ارتداء الوزرة ذات اللون الأزرق، وعلى الاناث ارتداء وزرة ''وردية''.

تجدر الإشارة إلى أن الموسم الدراسي الجديد، سينطلق غدا الخميس، في مختلف المؤسسات التعليمية، وقد كشفت وزارة التربية الوطنية عن اتخاذها لمجموعة من التدابير المهمة استعدادا لهذا الموسم.

 

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي التلاميذ سوس ماسة اللباس الموحد المؤسسة التعليمية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

رسميا...تحية العلم بالمؤسسات التعليمية بالمغرب مرتين في الأسبوع | مجتمع

رسميا...تحية العلم بالمؤسسات التعليمية بالمغرب مرتين في الأسبوع

هام للمغاربة الراغبين في الهجرة إلى قطر بعد إعفائهم من الفيزا | مجتمع

هام للمغاربة الراغبين في الهجرة إلى قطر بعد إعفائهم من الفيزا

تفاصيل جديدة بخصوص الدخول المدرسي بالمغرب برسم السنة الدراسية 2017-2018 | مجتمع

تفاصيل جديدة بخصوص الدخول المدرسي بالمغرب برسم السنة الدراسية 2017-2018

هذه هي حقيقة استدعاء الأمن للمليونير مروان بناني مقلد الملك محمد السادس في ذبح أضحية العيد | مجتمع

هذه هي حقيقة استدعاء الأمن للمليونير مروان بناني مقلد الملك محمد السادس في ذبح أضحية العيد

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

اخت الوزير الرباح : ولدي اللي اعتقالوه مريض بالسل وها الدليل وخاصو ضروري يكمل الدواء ديالو | خارج البلاطو
منذ 43 دقيقة

اخت الوزير الرباح : ولدي اللي اعتقالوه مريض بالسل وها الدليل وخاصو ضروري يكمل الدواء ديالو

بالفيديو..السيبة فمنطقة مريرت..فقيه دخل على عائلة و بغا يذبح ولدهم حيث زوهري لأعمال سحر و شعوذة..شوفو أشنو وقع | خارج البلاطو

بالفيديو..السيبة فمنطقة مريرت..فقيه دخل على عائلة و بغا يذبح ولدهم حيث زوهري لأعمال سحر و شعوذة..شوفو أشنو وقع

الحصاد اليومي: المغاربة يحصلون على فرصة السفر إلى قطر بدون تأشيرة | حصاد اليوم

الحصاد اليومي: المغاربة يحصلون على فرصة السفر إلى قطر بدون تأشيرة

شاهد بالفيديو | الفنان نعمان بلعياشي يتجاوز المليون مشاهدة بأغنيته الجديدة مدامتي | خارج البلاطو

شاهد بالفيديو | الفنان نعمان بلعياشي يتجاوز المليون مشاهدة بأغنيته الجديدة ''مدامتي''

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

بالصورة..هذه حقيقة مرض الفنانة القديرة سعاد صابر | ثقافة و فنون
منذ 9 دقائق

بالصورة..هذه حقيقة مرض الفنانة القديرة سعاد صابر

بالصورة..لباس موحد لجميع التلاميذ والتلميذات بالمؤسسات الثانوية خلال الموسم الدراسي الجديد..وها اللون ديالو | مجتمع

بالصورة..لباس موحد لجميع التلاميذ والتلميذات بالمؤسسات الثانوية خلال الموسم الدراسي الجديد..وها

عاجل..الشرطة الفرنسية تعثر على متفجرات خلال مداهمة شقة بضاحية باريس | دولي

عاجل..الشرطة الفرنسية تعثر على متفجرات خلال مداهمة شقة بضاحية باريس

هيومان رايتس ووتش ترتكب أخطاء قانونية غير مسبوقة في تقريرها عن المغرب | بوليتيك

هيومان رايتس ووتش ترتكب أخطاء قانونية غير مسبوقة في تقريرها عن المغرب

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.