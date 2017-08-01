هيومان رايتس ووتش ترتكب أخطاء قانونية غير مسبوقة في تقريرها عن المغرب ﻿

أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش تقريرها السنوي عن أوضاع حقوق الإنسان عبر العالم وعن المغرب وهذا مايهمنا بالخصوص ومما كان مثيرا لدى الكثيرين من الخبراء والفاعلين في المجال الحقوقي والقانونيين وقوع

شوف تيفي



أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش تقريرها السنوي عن أوضاع حقوق الإنسان عبر العالم وعن المغرب وهذا مايهمنا بالخصوص ومما كان مثيرا لدى الكثيرين من الخبراء والفاعلين في المجال الحقوقي والقانونيين وقوع التقرير في أخطاء جد مثيرة على مستوى تحديد المفاهيم حول التعذيب والاعتقال والتوقيف والمعاملة غير اللائقة... كما لو أنه كتب على يد هواة أو مناضلين حقوقيين غير مطلوب فيهم التوفر على الخبرة والتأكد من المعلومات واستعمال ذات المعجم المتفق عليه في المنظومة الحقوقية الكونية..



العنوان الذي اختاره موقع المنظمة بالعربية سياسي خال من الصبغة الحقوقية

"الملك يتجاهل أدلة على انتهاكات الشرطة"، والحال أن الحديث عن انتهاكات حقوق الإنسان مرتبط بمؤسسات محددة هي الأمن، وزارة الداخلية، وزارة العدل، وزارة حقوق الإنسان، مندوبية إصلاح السجون... ولكن إقحام الملك فيه الكثير من الغرابة، وقالت "هيومن رايتس ووتش" في تقريرها الصادر أمس "إن على الملك محمد السادس الضغط لإجراء تحقيقات فعّالة في مزاعم تعذيب الشرطة المغربية متظاهري "حراك" الريف. على عكس ذلك، يظهر أن الملك – في خطاب إلى الأمة يوم29 يوليوز بمناسبة عيد العرش – عمد إلى تبييض تعامل الشرطة مع اضطرابات الحسيمة، المدينة الأساسية بمنطقة الريف، قائلا إن قوات الأمن أظهرت "ضبط النفس والتزاما بالقانون".



كلمات تبييض وإشادة بالأمن.. عبارات إنشائية فضفاضة

إن الأمر يبدو كما لو يتعلق بخطاب آخر غير ما ألقاه الملك في خطاب العرش الذي استمعنى إليه كمغاربة، فالملك أشاد بالقوات العمومية وبمؤسسة الأمن وهذا قرار سياسي يدخل في إطار ممارسة المغرب لسيادته، لم يشد محمد السادس أبدا بأي انتهاك لحقوق الإنسان، ذلك أن هذا السلوك إن كان فهو فردي، وإذا ما ثبت فيتحمل رجل الأمن تبعات ذلك في لإطار القانون، فخطاب الملك يهم مؤسسة وقوة عمومية وليس سلوكات عنيفة مفترض أن تصدر عن أفراد من هذه القوات خلال الاصطدامات.. وهذا نفسه ما كشفتة في تقرير هيومان رايتس ووتش حين أوردت: "انتقد الملك الإدارة العمومية على إخفاقها في تنفيذ خطط التنمية بالمنطقة، مع استثناء قوات الأمن التي "تحملت مسؤوليتها بكل شجاعة وصبر... في الحفاظ على الأمن والاستقرار"،

هل الإشادة بقوات الأمن هو تستر على سلوكات ماسة بحقوق الإنسان يقوم بها فرد من هذه القوات، فهذا سلوك شخصي وليس مؤسسي وغير معفى من المساءلة والمتابعة القانونية.. فأرسطو لم يقل بمثل هذا الإسقاط الصوري في المنطق؟

يقول تقرير هيومن رايتس: "تسامحت السلطات مع العديد من مظاهرات الحراك، غير أنها حظرت مظاهرة كبرى كانت مقررة ليوم 20 يوليو/تموز في الحسيمة، واستخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق من حاولوا تحدي الحظر".. تعترف المنظمة الحقوقية بأن السلطات تسامحت مع العديد من مظاهر الحراك- وهذا ما أشاد به الملك بعبارة ضبط النفس والصبر، لكن عابته هيومن رايتس ووتش في إطار الذئب حلال، الذئب حرام- إقرار المنظمة بتسامح السلطات مع العديد من مظاهر الحراك، معناه أيضا أن هذه التظاهرات لم تكن قانونية، لكن عابت حظر السلطات لتظاهرة 20 يوليوز، السؤال الآخر الخفي هو هل منع هذه التظاهرة كان قانونيا أم لا؟

في أي نظام كوني- وبالأحرى في بلد مثل المغرب حيث يجب تشجيع النفس الديمقراطي، لا يمكن أن نسود صفحة جهاز أمني تعترف المنظمة بأنه "تسامح مع العديد من مظاهر الحراك" لمجرد منعه تظاهرة واحدة في 20 يوليوز حتى بالحساب الكمي.



منظمة دولية لها خلط قانوني في تحديد مفهوم التعذيب

يورد تقرير هيومان رايتس ووتش ما وصفة بتعذيب معتقلي حراك الريف، ونحن بحاجة إلى إعادة الجدل حول المفاهيم الكونية للتعذيب الذي يرتبط أساسا بنزع اعترافات المعتقلين بالقوة، وفي جميع مراحل اعتقال والاستماع للمعتقلين لم يثبت أخذ تصريحات واعترافات بالقوة حتى من طرف من يفترض أن يكونوا هم الضحايا وهناك حالات كثيرة لبعض معتقلي حراك الريف رفضوا توقيع المحاضر ولو كان هناك تعذيب لأرغموا على توقيعها بالعنف

هل نذكر المنظمة الحقوقية بالمفهوم الكوني للتعذيب حيث تطالب اتفاقية مناهضة التعذيب بأن تضمن "كل دولة طرف قيام سلطاتها المختصة بإجراء تحقيق سريع ونزيه كلما وجدت أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن عملا من أعمال التعذيب قد ارتكب في أي من الأقاليم الخاضعة لولايتها القضائية... [وأن] تضمن كل دولة طرف لأي فرد يدعى بأنه قد تعرض للتعذيب في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية، الحق في أن يرفع شكوى إلى سلطاتها المختصة وفى أن تنظر هذه السلطات في حالته على وجه السرعة وبنزاهة... [وأن] تضمن كل دولة طرف عدم الاستشهاد بأية أقوال يثبت أنه تم الإدلاء بها نتيجة للتعذيب، كدليل في أية إجراءات، إلا إذا كان ذلك ضد شخص متهم بارتكاب التعذيب كدليل على الإدلاء بهذه الأقوال".

كل ما أوردته المنظمة من شهادات في هذا الباب جاء على لسان دفاع المتهمين وهم جهة غير محايدة لاعتبارات قانونية ومهنية، وما ورد في هذه الشهادات لا يتعلق بالتعذيب أثناء الحراسة النظرية والتحقيق وانتزاع اعترافات بالعنف، ولكن يتعلق بظروف الاعتقال أو الإيقاف، وهذا لا يسمى تعذيبا بل معاملة غير لائقة، ونحن لا ندعي أن ذلك سلوكا قانونيا، ولكن مسطرته هناك أطباء شرعيين يعرض عليهم كل ضحايا مزاعم تعرضهم للتعنيف والضرب والسب والإهانة واستعمال ألفاظ غير لائقة.... وهذا ما تم بالفعل واعترفت به منظمة هيومن رايتس ووتش نفسها حيث أكدتفي حالة المتظاهرين المعتقلين في الريف، عين المجلس الوطني لحقوق الإنسان خبيرين في الطب الشرعي سُمح لهما بفحص مجموعة من المعتقلين، لإعداد تقارير للمجلس الوطني بشأن ادعاءاتهم بالتعرض للتعذيب وسوء المعاملة على يد الشرطة.وقد أجرى الدكتور هشام بنيعيش، رئيس معهد الطب الشرعي في مستشفى ابن رشد في الدار البيضاء، والدكتور عبد الله دامي، العضو في نفس المعهد ونائب رئيس "الجمعية المغربية للطب الشرعي"، فحوصات جسدية فردية بين 14 و18 يونيو/حزيران لـ 34 رجلا اعتقلوا في أواخر مايو أو أوائل يونيو. 15 منهم معتقلون في سجن الحسيمة الإقليمي، وواحد في سراح مؤقت في الحسيمة، و19 رهن الاعتقال الاحتياطي في سجن عكاشة بالدار البيضاء، بعد أن تم استجوابهم في مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

لم يخلص التقرير إلى وجود تعذيب أو نزع اعترافات بالعنف والإكراه من المعتقلين وكان جريئا للحديث عن معاملات غير لائقة أثناء توقيف المتهمين في حالة المتظاهرين المعتقلين في الريف، وقال 25 من أصل 34 معتقلا للطبيبين إن رجال الشرطة الذين اعتقلوهم ضربوهم، بقسوة في بعض الحالات، وصفعوهم ولكموهم على وجوههم، وركلوهم، وضربوهم بالهراوات وخوذات الشرطة وأجهزة الاتصال اللاسلكي، ودباسة، سواء على الرأس أو على أجزاء أخرى من الجسم..

إن إحالة المحكمة كل من زعم تعرضه للضرب والتعنيف أثناء التوقيف وليس التحقيق إلى أطباء شرعيين يبرز ممارسة حقوقية وحماية لحقوق المعتقلين من أي خرق .. وهذا يؤكد أن أشياء كثيرة تغيرت بشكل إيجابي بالمملكة لم ينتبه لها تقرير يبدو أنه صيغ بعجلة واعتمد على شهادات مناضلين حقوقية نعرف أنهم لم يقولوها زوينة يوما في حق هذا البلد، فحتى في يوم صيفي رائع لابد أن يبحثوا عن غيمة شاردة يغطون بها وجه الشمس والقمر.