عاجل وبالصور.. فنان شعبي معروف يرقد بالمستشفى ﻿

أجرى الفنان الشعبي المغربي ''العمري'' أمس الثلاثاء عملية إستئصال ''الزائدة الدودية'' بأحد المستشفيات الخاصة بمدينة الرباط بعد وعكة صحية ألمت به جعلته طريح الفراش.

شوف تيفي:ماريا جعدود



أجرى الفنان الشعبي المغربي "العمري" أمس الثلاثاء عملية إستئصال "الزائدة الدودية" بأحد المستشفيات الخاصة بمدينة الرباط بعد وعكة صحية ألمت به جعلته طريح الفراش.

وقام بزيارة العمري مجموعة من الفنانين المغاربة من بينهم نجم أغنية العيطة حجيب وكذا عندليب الأغنية الشعبية عبد الله الداودي حيث قام هذا الأخير بنشر تدوينة عبر صفحته الخاصة على الفيسبوك يدعو فيها لزميله في الفن بالشفاء العاجل كما تعاطف مجموعة من النشطاء مع الصورة بالدعاء للفنان العمري بالشفاء.

وقد غادر الفنان الشعبي المذكور المستشفى صباح هذا اليوم الأربعاء إلى بيته بمدينة الرباط وصحته بدأت تتماثل للشفاء.

جدير بالذكر أن الفنان العمري من أقدم الموسيقيين بالمغرب وهو ملحن وكاتب كلمات لمجموعة من الفنانين المغاربة.



