 إختفاء شباب ثائر على البوليساريو من مخيمات تندوف وقيادة الجبهة تتخوف من نزوح جماعي نحو المغرب ﻿
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إختفاء شباب ثائر على البوليساريو من مخيمات تندوف وقيادة الجبهة تتخوف من نزوح جماعي نحو المغرب | بوليتيك

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إختفاء شباب ثائر على البوليساريو من مخيمات تندوف وقيادة الجبهة تتخوف من نزوح جماعي نحو المغرب

بتاريــخ : 6 شتنبر 2017 / 15:36 إختفاء شباب ثائر على البوليساريو من مخيمات تندوف وقيادة الجبهة تتخوف من نزوح جماعي نحو المغرب | بوليتيك
إختفاء شباب ثائر على البوليساريو من مخيمات تندوف وقيادة الجبهة تتخوف من نزوح جماعي نحو المغرب
لازال مصير العشرات من الشباب الذين فروا من مخيمات تندوف في إتجاه إسبانيا مجهولا، منذ شهر يوليوز الماضي، حيث يرفضون قرار السلطات الإسبانية بإعادتهم لتندوف جنوب شرق الجزائر إنطلاقا من مطار باراخاص



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لازال مصير العشرات من الشباب الذين فروا من مخيمات تندوف في إتجاه إسبانيا مجهولا، منذ شهر يوليوز الماضي، حيث يرفضون قرار السلطات الإسبانية بإعادتهم لتندوف جنوب شرق الجزائر إنطلاقا من مطار باراخاص بالعاصمة الاسبانية مدريد، بعد تمردهم على قيادة البوليساريو.

وحسب مصادر إعلامية متطابقة، فأزيد من 51 شابا من سكان مخيمات البوليساريو دخلوا في اعتصام مفتوح منذ أسبوع في العاصمة الاسبانية مدريد، رافضين العودة إلى الإحتجاز من جديد بمخيمات تندوف لانعدام أبسط ظروف العيش وحرية التعبير المكفولة دوليا.

ووفق ذات المصادر، فقد تم ترحيل 14 من الشباب بالقوة نحو الجزائر، في حين لازال البقية عالقين بالتراب الإسباني بعد إنتدابهم لمحاميين للترافع قضائيا ضد قرار الحكومة الاسبانية والطعن في ترحيلهم إلى المخيمات قسرا خوفا من العقاب الشديد الذي ينتظرهم من قبل ميليشيات البوليساريو.

وإستنادا لذات المصادر، فأخبار الشباب الفارين انقطعت عن أهلهم في المخيمات ويجهلون مصيرهم إلى حد الآن، حيث يرفض النظام القمعي لإبراهيم غالي تنظيم أهالي الشباب الفارين وقفات إحتجاجية للمطالبة بالكشف عن مصير أبنائهم معتبرين ذلك عصيانا مدنيا موجها للقيادة التي فشلت سياستها القمعية ضد المحتجزين بعد إرتفاع أعداد الفارين خلال الشهور الأخيرة.

وحسب ذات المصادر، فجبهة البوليساريو تعول كثيرا على سفارة الجزائر بإسبانيا للتدخل في عملية الفرار الجماعي لشباب المخيمات المحتجزين في مطار مدريد، بعد التقارير الإعلامية التي تتحدث عن حجزهم لتذاكر سفر عبر الطائرة نحو مطار الدار البيضاء، حيث يرفض الشباب العودة من جديد للمخيمات التي تعيش إحتقانا شديدا بفعل تدني مستوى الخدمات وقلة الطعام وانعدام آفاق الشغل في المخيمات وهو ما عبر عنه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بشكل واضح.


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