رسميا...تحية العلم بالمؤسسات التعليمية بالمغرب مرتين في الأسبوع ﻿

كشفت مذكرة إستعجالية لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي محمد حصاد موجهة لمسؤولي الوزارة في الجهات والأقاليم، بجعل تحية العلم في بداية كل أسبوع وكذا في نهايته.

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كشفت مذكرة إستعجالية لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي محمد حصاد موجهة لمسؤولي الوزارة في الجهات والأقاليم، بجعل تحية العلم في بداية كل أسبوع وكذا في نهايته.



ووفق منطوق المذكرة الإستعجالية، فإعتبارا" لما تخلفه تحية العلم والنشيد الوطني في نفوس الناشئة من إحساس بحب الوطن والإعتزاز بالهوية الوطنية والتشبث بالثوابث والمقدسات"، طالب محمد حصاد من مديري الأكاديميات والنيابات والمؤسسات التعليمية، بجعل تحية العلم في بداية كل أسبوع وكذا في نهايته ممارسة منتظمة ولحظة مهمة يعيشها التلاميذ والأساتذة والأطر العاملة بالمؤسسة التعليمية.



وشدد حصاد في مذكرته الإستعجالية، "إحاطة تحية العلم بعناية خاصة وفق مايحمله العلم والنشيد الوطني من دلالات ورمزية في نفوس كل المغاربة"، داعيا " بضرورة جعل تحية العلم والنشيد الوطني أول مايتم القيام به في أول يوم من إنطلاق الدخول المدرسي بجميع المؤسسات التعليمية".





