عاجل وبالفيديو..مطاردة هوليودية لشفار خطير هاز سيف بمدينة فاس والبوليس جبدو الفرادة..وها شنو وقع ﻿

تمكن رجال شرطة باللباس المدني قبل قليل من يومه الأربعاء، من إيقاف لص خطير على مستوى منطقة سيدي بوجيدة بمدينة فاس، بعد مطاردة هوليودية.

"شوف تيفي"

تمكن رجال شرطة باللباس المدني قبل قليل من يومه الأربعاء، من إيقاف لص خطير على مستوى منطقة سيدي بوجيدة بمدينة فاس، بعد مطاردة هوليودية.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن رجال الشرطة، اضطروا في البداية إلى إخراج سلاحهم الوظيفي، قبل أن يقوم أحدهم باستخدام جهاز كهربائي لشل حركة المعني بالأمر، وحجز السلاح الأبيض الذي كان بحوزته.

وأوضح المصدر ذاته أن المعني بالأمر قام رفقة شريكه الذي فر إلى وجهة غير معلومة، باعتراض سبيل مواطن وقاما بالاعتداء عليه لسرقة ما بحوزته، تزامنا مع مرور رجال شرطة، سارعوا إلى التدخل وإعتقال أحدهما بالرغم من مقاومته.





