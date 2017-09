هام للمغاربة الراغبين في الهجرة إلى قطر بعد إعفائهم من الفيزا ﻿

أوضحت صفحة '' All In One Immigration SARL''، الخاصة بالرحلات المتوجهة لدول الخليج، عن تفاصيل جديدة بخصوص رفع قطر التأشيرة على المواطنين المغاربة، أن البعثة الدبلوماسية القطرية العاملة بالرباط لم تستلم مذكرة

"شوف تيفي"

أوضحت صفحة " All In One Immigration SARL"، الخاصة بالرحلات المتوجهة لدول الخليج، عن تفاصيل جديدة بخصوص رفع قطر التأشيرة على المواطنين المغاربة، أن البعثة الدبلوماسية القطرية العاملة بالرباط لم تستلم مذكرة تنفي أو تؤكد الخبر الذي أعلن عنه رسميا في وكالة المغرب العربي للأنباء وفي مختلف وسائل الإعلام.

وأكدت ذات الصفحة أن إعفاء المغاربة من التأشيرة لا يعني السماح لأي مواطن مغربي بدخول دولة قطر نهائيا، لأن الإعفاء يكون مصحوبا بشروط من بينها "التوفر على تذكرة ذهاب وعودة، والتوفر على حجز فندقي مدفوع مسبقا و مؤكد، والتوفر على مبلغ مالي مهم نقدا أو بطاقات إئتمان، والقدرة على تبرير سبب الزيارة في حال تم طرح السؤال".

وأشارت هذه الصفحة أنه وفي حال الموافقة على دخول شخص إلى دولة قطر فستكون المدة الممنوحة قصيرة في غالب الأحيان لا تتعدى الشهر من تاريخ الدخول وهي المدة القابلة للتجديد.