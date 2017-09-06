بالصورة.. لمخنتر بطل سلسلة حديدان ضربها بتزويجة ﻿

تداول صباح هذا اليوم الأربعاء مجموعة من مستخدمي مواقع التواصل الإجتماعي فيسبوك صورة للفنان المغربي عبد الصمد الغرفي بطل سلسلة حديدان ''لمخنتر'' وهو رفقة عروس قيل أنها زوجته حيث ظهر الغرفي بلباس



شوف تيفي:ماريا جعدود



تداول صباح هذا اليوم الأربعاء مجموعة من مستخدمي مواقع التواصل الإجتماعي فيسبوك صورة للفنان المغربي عبد الصمد الغرفي بطل سلسلة حديدان "لمخنتر" وهو رفقة عروس قيل أنها زوجته حيث ظهر الغرفي بلباس العريس إلى جانب العروس وأرفق الصورة بإبتسامة تعبيرا منه عن فرحته.

وفور إنتشار الصورة على الفيسبوك تقاطرت تعاليق المعجبين ب"هاي هاي ولد حديدان تزوج"و"ألف مبروك خويا الواحد هو إلي يضربها بتزويجة" وحصدت الصورة ألاف اللايكات من معجبي لمخنتر.

يذكر أن عبد الصمد الغرفي تعرف عليه الجمهور المغربي أكثرمن خلال سلسلة حديدان والتي لعب فيها دور لمخنتر حيث حققت نجاحا كبيرا في المغرب.



