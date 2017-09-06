 بالصورة.. لمخنتر بطل سلسلة حديدان ضربها بتزويجة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالصورة.. لمخنتر بطل سلسلة حديدان ضربها بتزويجة | ثقافة و فنون

بالصورة.. لمخنتر بطل سلسلة حديدان ضربها بتزويجة

سعد المجرد ينافس نجوم العالم على لقب أجمل وجه في العالم لسنة 2017+صورة | ثقافة و فنون

سعد المجرد ينافس نجوم العالم على لقب أجمل وجه في العالم لسنة 2017+صورة

بالصورة.. شوفو نجاة إعتابو في صورة رائعة مع وليداتها أو هاشنو قالت عليهم | ثقافة و فنون

بالصورة.. شوفو نجاة إعتابو في صورة رائعة مع وليداتها أو هاشنو قالت عليهم

العثماني يدعو لإجتماع عاجل لزعماء الأغلبية الحكومية باستثناء بن كيران | بوليتيك

العثماني يدعو لإجتماع عاجل لزعماء الأغلبية الحكومية باستثناء بن كيران

مؤلم وبالصورة.. لاعب مات بسبب تعادل المنتخب +تفاصيل جد مؤلمة | حوادث و حقوق

مؤلم وبالصورة.. لاعب مات بسبب تعادل المنتخب +تفاصيل جد مؤلمة

بالصورة..هذه هي حالة الشخص اللي ظهر في فيديو جريمة أكادير | حوادث و حقوق

بالصورة..هذه هي حالة الشخص اللي ظهر في فيديو جريمة أكادير

إستنفار بوزارتي الخلفي وبن عبد القادر بسبب حصيلة حكومة العثماني | بوليتيك

إستنفار بوزارتي ''الخلفي'' و''بن عبد القادر'' بسبب حصيلة حكومة العثماني

غوتيريس يدق ناقوس الخطر ويدعو إلى مفاوضات مباشرة لإنهاء النزاع المفتعل في الصحراء المغربية | بوليتيك

غوتيريس يدق ناقوس الخطر ويدعو إلى مفاوضات مباشرة لإنهاء النزاع المفتعل في الصحراء المغربية

صراع بين الشباب و الشيوخ يجبر بن كيران التدخل لحسم مرشح البيجيدي للإنتخابات الجزئية بأكادير | بوليتيك

صراع بين ''الشباب'' و ''الشيوخ'' يجبر بن كيران التدخل لحسم مرشح ''البيجيدي'' للإنتخابات الجزئية

''رعاة'' سياسة الريع

بالصورة.. لمخنتر بطل سلسلة حديدان ضربها بتزويجة

بتاريــخ : 6 شتنبر 2017 / 13:25 بالصورة.. لمخنتر بطل سلسلة حديدان ضربها بتزويجة | ثقافة و فنون
بالصورة.. لمخنتر بطل سلسلة حديدان ضربها بتزويجة
تداول صباح هذا اليوم الأربعاء مجموعة من مستخدمي مواقع التواصل الإجتماعي فيسبوك صورة للفنان المغربي عبد الصمد الغرفي بطل سلسلة حديدان ''لمخنتر'' وهو رفقة عروس قيل أنها زوجته حيث ظهر الغرفي بلباس


شوف تيفي:ماريا جعدود

تداول صباح هذا اليوم الأربعاء مجموعة من مستخدمي مواقع التواصل الإجتماعي فيسبوك صورة للفنان المغربي عبد الصمد الغرفي بطل سلسلة حديدان "لمخنتر" وهو رفقة عروس قيل أنها زوجته حيث ظهر الغرفي بلباس العريس إلى جانب العروس وأرفق الصورة بإبتسامة تعبيرا منه عن فرحته.
وفور إنتشار الصورة على الفيسبوك تقاطرت تعاليق المعجبين ب"هاي هاي ولد حديدان تزوج"و"ألف مبروك خويا الواحد هو إلي يضربها بتزويجة" وحصدت الصورة ألاف اللايكات من معجبي لمخنتر.
يذكر أن عبد الصمد الغرفي تعرف عليه الجمهور المغربي أكثرمن خلال سلسلة حديدان والتي لعب فيها دور لمخنتر حيث حققت نجاحا كبيرا في المغرب.


 

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفيعبد الصمد الغرفيحديدانلمخنترالزواجعريسعروسة.

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

سعد المجرد ينافس نجوم العالم على لقب أجمل وجه في العالم لسنة 2017+صورة | ثقافة و فنون

سعد المجرد ينافس نجوم العالم على لقب أجمل وجه في العالم لسنة 2017+صورة

بالصورة.. شوفو نجاة إعتابو في صورة رائعة مع وليداتها أو هاشنو قالت عليهم | ثقافة و فنون

بالصورة.. شوفو نجاة إعتابو في صورة رائعة مع وليداتها أو هاشنو قالت عليهم

بالصور...المُدرعات الأمريكية تحارب الإرهاب بشوارع أكادير | ثقافة و فنون

بالصور...المُدرعات الأمريكية تحارب ''الإرهاب'' بشوارع أكادير

بالصورة..أصالة فرحانة والسبب المنتخب السوري بعد اقتراب حلم التأهل للمونديال | ثقافة و فنون

بالصورة..أصالة فرحانة والسبب المنتخب السوري بعد اقتراب حلم التأهل للمونديال

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أخت الوزير عزيز الرباح: اعتاقلو لي ولدي وجوج من خوتي... والسيدة اللي تعدات علينا هيا ولدها وتتاجر فالدعارة والمخدرات خرجوهوم ! | خارج البلاطو
منذ 26 دقيقة

أخت الوزير عزيز الرباح: اعتاقلو لي ولدي وجوج من خوتي... والسيدة اللي تعدات علينا هيا ولدها وتتاجر فالدعارة والمخدرات خرجوهوم !

بعد تعادل المغرب و مالي..مغربي كاعي على المنتخب..مبغيناش اللعابة ديال السينما بغيناهم يموتو على بلادهم ..خاصهم يعاودو يتعجنو (فيديو) | خارج البلاطو

بعد تعادل المغرب و مالي..مغربي كاعي على المنتخب..مبغيناش اللعابة ديال السينما بغيناهم يموتو على بلادهم ..خاصهم يعاودو يتعجنو (فيديو)

بالفيديو...أول خروج إعلامي لأخت الوزير عزيز الرباح: عمرنا استغلينا الإسم ديال خويا...وكل ما وقع سببو امرأة تدعى الكازاوبة تتاجر في المخدرات والدعارة ... | خارج البلاطو

بالفيديو...أول خروج إعلامي لأخت الوزير عزيز الرباح: ''عمرنا استغلينا الإسم ديال خويا...وكل ما وقع سببو امرأة تدعى ''الكازاوبة'' تتاجر في المخدرات والدعارة ...

أحوال الطقس : 06 شتنبر2017 | الطقس

أحوال الطقس : 06 شتنبر2017

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

بالصورة.. لمخنتر بطل سلسلة حديدان ضربها بتزويجة | ثقافة و فنون
منذ 6 دقائق

بالصورة.. لمخنتر بطل سلسلة حديدان ضربها بتزويجة

سعد المجرد ينافس نجوم العالم على لقب أجمل وجه في العالم لسنة 2017+صورة | ثقافة و فنون

سعد المجرد ينافس نجوم العالم على لقب أجمل وجه في العالم لسنة 2017+صورة

بالصورة.. شوفو نجاة إعتابو في صورة رائعة مع وليداتها أو هاشنو قالت عليهم | ثقافة و فنون

بالصورة.. شوفو نجاة إعتابو في صورة رائعة مع وليداتها أو هاشنو قالت عليهم

العثماني يدعو لإجتماع عاجل لزعماء الأغلبية الحكومية باستثناء بن كيران | بوليتيك

العثماني يدعو لإجتماع عاجل لزعماء الأغلبية الحكومية باستثناء بن كيران

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.