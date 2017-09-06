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بالصورة.. شوفو نجاة إعتابو في صورة رائعة مع وليداتها أو هاشنو قالت عليهم

بتاريــخ : 6 شتنبر 2017 / 13:10 بالصورة.. شوفو نجاة إعتابو في صورة رائعة مع وليداتها أو هاشنو قالت عليهم | ثقافة و فنون
بالصورة.. شوفو نجاة إعتابو في صورة رائعة مع وليداتها أو هاشنو قالت عليهم
نشرت الفنانة المغربية نجاة إعتابو عبر صفحتها الخاصة على الفيسبوك صورة لها رفقة أبنائها و''ديع ديكوك'' و''سامية ديكوك'' وهما إبناها من طليقها الفنان حسن ديكوك،

شوف تيفي:ماريا جعدود

نشرت الفنانة المغربية نجاة إعتابو عبر صفحتها الخاصة على الفيسبوك صورة لها رفقة أبنائها و"ديع ديكوك" و"سامية ديكوك" وهما إبناها من طليقها الفنان حسن ديكوك،

وأرفقت نجاة الصورة بتدوينة كتبت فيها "مع أغلى ما أملك" وفور إنتشار الصورة على الفيسبوك تقاطرت تعاليق المعجبين بديفا الأغنية الشعبية حيث كتبوا "تبارك الله ماشاء الله وليداتك كبرو" و"تبارك الله عليك أختي نجاة إشتقنا لك ولأغانيك القديمة..." وحصدت الصورة ألاف اللايكات.

جدير بالذكر أن الفنانة نجاة إعتابو نشرت مؤخرا فيديو عبر حسابها الخاص على الفيسبوك فضحت من خلاله المسؤولين عن عدم إهتمامهم بمدينة الخميسات.

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‫شوف تيفي

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شوف تيفينجاة إعتابوالخميساتحسن ديكوكالفيسبوكفضحتالمعجبين.

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