العثماني يدعو لإجتماع عاجل لزعماء الأغلبية الحكومية باستثناء بن كيران ﻿

كشف مصدر حكومي، عن دعوة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني لزعماء الأحزاب المشكلة للحكومة لعقد إجتماع لهيئة الأغلبية نهاية الأسبوع الجاري لمناقشة الدخول السياسي الجديد، بعد عطلة الصيف وعيد الأضحى

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كشف مصدر حكومي، عن دعوة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني لزعماء الأحزاب المشكلة للحكومة لعقد إجتماع لهيئة الأغلبية نهاية الأسبوع الجاري لمناقشة الدخول السياسي الجديد، بعد عطلة الصيف وعيد الأضحى المبارك.



وأوضح ذات المصدر، أن سعد الدين العثماني أخبر زعماء الأغلبية الحكومية بوجدود إجتماع نهاية الأسبوع الجاري سيحدد التوقيت والمكان بعد المشاورات مراعاة لأجندة رؤساء أحزاب الأغلبية.



وقال ذات المصدر، أن الإجتماع سيناقش نقطتين أساسيتين وهما الدخول السياسي الجديد وكذا التشاور حول بعض القرارات التي تعتزم حكومة سعد الدين العثماني العمل على تنزيلها خلال الشهور المقبلة، بالإضافة إلى الموافقة النهائية على حصيلة 100 يوم من عمل الحكومة والتي تأخرت لقرابة شهرين عن الموعد المحدد.



وإستنادا لذات المصادر، فيرتقب حضور جميع أحزاب الأغلبية الحكومية أو من ينوب عنهم، فيما غياب عبد الإله بن كيران عن الإجتماع الذي يأتي في إطار هيئة الأغلبية فهو محسوم مسبقا، حيث يرفض رئيس الحكومة السابق المشاركة في إجتماعات أحزاب الأغلبية بصفته كأمين عام لحزب المصباح منذ تشكيل الحكومة الحالية برئاسة سعد الدين العثماني.





