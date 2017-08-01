مؤلم وبالصورة.. لاعب مات بسبب تعادل المنتخب +تفاصيل جد مؤلمة ﻿

فارق أمس الثلاثاء لاعب تونسي، الحياة، عقب تعرضه لسكتة قلبية، مباشرة بعد أن نجح منتخب تونس في إدراك التعادل أمام مضيفه منتخب كونغو الديمقراطية في تصفيات كأس العالم المؤهلة لمونديال روسيا 2018.

"شوف تيفي"



فارق أمس الثلاثاء لاعب تونسي، الحياة، عقب تعرضه لسكتة قلبية، مباشرة بعد أن نجح منتخب تونس في إدراك التعادل أمام مضيفه منتخب كونغو الديمقراطية في تصفيات كأس العالم المؤهلة لمونديال روسيا 2018.

وحسب موقع "الجزيرة"، فقد ذكرت تقارير محلية اليوم الأربعاء أن الشاب ضياء المعلاوي، وهو من مدينة سجنان التابعة لولاية بنزرت شمال البلاد، أغمي عليه من شدة الفرح والصراخ بعد أن قلبت تونس تأخرها بهدفين لتعادل 2-2 في وقت قاتل من المباراة.



وأفاد الموقع أن المعلاوي البالغ من العمر قيد حياته 24 عاما، سقط أرضا وهو في حالة إغماء وتوفي بعد لحظات حيث كان يشاهد المباراة وسط الجماهير في مقهى.

أكد ذات الموقع أن المعلاوي، يلعب بفريق جهوي في مدينة سجنان، وقد نقلت جثته إلى المستشفى للتشريح.



تجدر الإشارة إلى أن تونس خطفت التعادل ضمن الجولة الرابعة من تصفيات المجموعة الأولى، بعد أن كانت متخلفة بهدفين حتى الدقيقة 77، حين سجل محمد بن عمر الهدف الأول ثم عادل أنيس البدري النتيجة بعد دقيقتين فقط، وهو ما أدخل الفرحة للشعب التونسي بعد اقتراب نسور قرطاج من التأهل لمونديال روسيا 2018.



