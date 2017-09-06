بالصورة..هذه هي حالة الشخص اللي ظهر في فيديو جريمة أكادير ﻿

توصلت ''شوف تيفي'' من مصدرها بصور للشخص الذي ظهر على الأرض في مقطع فيديو تداولته صفحات فايسبوكية تحت عنوان ''ذبح شاب بحي القدس بأكادير خلال كرنفال بوجلود''، مشيرا إلى أنه في حالة صحية جيدة، وقد تعرض فقط



"شوف تيفي"



توصلت "شوف تيفي" من مصدرها بصور للشخص الذي ظهر على الأرض في مقطع فيديو تداولته صفحات فايسبوكية تحت عنوان "ذبح شاب بحي القدس بأكادير خلال كرنفال بوجلود"، مشيرا إلى أنه في حالة صحية جيدة، وقد تعرض فقط لبعض الكدمات، ولم يفارق الحياة.



وأوضح المصدر ذاته أن هذا الشاب ينحدر من مدينة فاس وهو من ذوي السوابق العدلية، دخل في نقاش حاد مع شاب آخر على مستوى حي القدس بأكادير خلال كرنفال بوجلود، لتتطور الأمور بينهما إلى تبادل للضرب، انتهى بسقوط ابن مدينة فاس مغشيا عليه نظرا للحالة الغير طبيعية التي كان عليها.



وأضاف ذات المصدر أن الشاب والشخص الذي تورط معه تم وضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية بإشراف من النيابة العامة.



