إستنفار بوزارتي ''الخلفي'' و''بن عبد القادر'' بسبب حصيلة حكومة العثماني ﻿

وسط قرار لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني بإلتزام السرية التامة، أعلن عن حالة إستنفار بين القطاعات الوزارية المختصة، لإخراج الوثيقة الرسمية التي ستتضمن منجزات وإجراءات الحكومة كحصيلة 100 يوم من

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وسط قرار لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني بإلتزام السرية التامة، أعلن عن حالة إستنفار بين القطاعات الوزارية المختصة، لإخراج الوثيقة الرسمية التي ستتضمن منجزات وإجراءات الحكومة كحصيلة 100 يوم من تعيينها.



ووفق مصادر مطلعة، تعكف لجنة وزارية مشتركة بين وزارتي العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الذي يشرف عليها الناطق الرسمي باسم الحكومة ''مصطفى الخلفي'' والوزارة المنتدبة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية التي يترأسها ''محمد بن عبد القادر''، لوضع اللمسات الأخيرة على الوثيقة المتضمنة لإنجازات الحكومة بهدف عرضها غدا على المجلس الحكومي المنتظر.



وأوضح ذات المصدر، أن اللجنة ستنهي مهامها مساء اليوم لتقديم وثيقتها لسعد الدين العثماني الذي سيقوم بمناقشتها غدا أمام المجلس الحكومي لإبداء الرأي فيها وتحديد الموعد الرسمي لإعلانها والذي بات قريبا جدا بعد تجاوز عمر الحكومة لمائة يوم على تشكيلها.



وقال ذات المصادر، أن الإجراءات التي تعتبرها حكومة العثماني حصيلة، قد ثم الإعلان عنها من قبل القطاعات الوزارية، وتخص بالتحديد إجراءات الحكومة حول ''برنامج الحسيمة منارة المتوسط''، وخططها حول التشغيل وإصلاح الإدارة وتخصيص سكانير لكل مستشفى إقليمي وقرارات وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي.





