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غوتيريس يدق ناقوس الخطر ويدعو إلى مفاوضات مباشرة لإنهاء النزاع المفتعل في الصحراء المغربية

بتاريــخ : 6 شتنبر 2017 / 11:57 غوتيريس يدق ناقوس الخطر ويدعو إلى مفاوضات مباشرة لإنهاء النزاع المفتعل في الصحراء المغربية | بوليتيك
غوتيريس يدق ناقوس الخطر ويدعو إلى مفاوضات مباشرة لإنهاء النزاع المفتعل في الصحراء المغربية
أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس على ضرورة إنهاء النزاع في الصحراء المغربية في أقرب وقت ممكن ، لتمكين المنطقة من مواجهة التهديدات الأمنية والتحديات الإقتصادية و المعاناة الإنسانية

شوف تيفي


أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس على ضرورة إنهاء النزاع في الصحراء المغربية في أقرب وقت ممكن ، لتمكين المنطقة من مواجهة التهديدات الأمنية والتحديات الإقتصادية و المعاناة الإنسانية للصحراويين المحتجزين بمخيمات تندوف.

ووفق تقارير إعلامية دولية، جدد الأمين العام خلال تقريره المقدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها ال72 التزامه بإطلاق المفاوضات المباشرة بين جبهة البوليساريو والمغرب للتوصل إلى حل سياسي .

و جاء في التقرير وفق ذات المصادر، أن الأمين العام الأممي أعرب عن بالغ القلق إزاء محنة عشرات الآلاف من المحتجزين الصحراويين الذين يواجهون تخفيضات في حصص الإعاشة بسبب نقص التمويل من المانحين.


وإستنادا لذات المصادر، كشف غوتيريس أن نقص التمويل أجبر برنامج الغذاء العالمي إلى خفض الحصص الغذائية ، وقيامه بتوزيع المكملات الغذائية لعلاج فقر الدم وسوء التغذية لدى النساء الحوامل والمرضعات والأطفال الصغار، حيث لا يزال النقص الحاد في التمويل يؤثر على توفير الخدمات الأساسية والبرامج الأخرى، بما في ذلك جهود المفوضية السامية للاجئين.


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