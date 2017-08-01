صراع بين ''الشباب'' و ''الشيوخ'' يجبر بن كيران التدخل لحسم مرشح ''البيجيدي'' للإنتخابات الجزئية بأكادير ﻿

إنطلقت الإجتماعات الماراطونية لأعضاء حزب العدالة والتنمية بإقليم أكادير إداوتنان، لحسم مرشح الحزب للإنتخابات الجزئية بدائرة أكاديرالتي ستجرى يوم 5 أكتوبر، لتعويض رجل الأعمال والصيدلاني ''حميد

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إنطلقت الإجتماعات الماراطونية لأعضاء حزب العدالة والتنمية بإقليم أكادير إداوتنان، لحسم مرشح الحزب للإنتخابات الجزئية بدائرة أكاديرالتي ستجرى يوم 5 أكتوبر، لتعويض رجل الأعمال والصيدلاني ''حميد وهبي'' المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة والذي أسقطته المحكمة الدستورية.



ووفق مصادر مطلعة، فقد بدأ مسؤولو الحزب محليا في تنزيل مسطرة الترشيح لإختيار مرشحين لعرضهما على الأمانة العامة للحزب برئاسة عبد الإله بن كيران للحسم في الإسم الذي يتوفر على حظوظ وافرة للفوز بالمقعد البرلماني، حيث تشير المعطيات الأولية لحصر الصراع بين برلمانيين سابقين وهما ''عبد الله أوباري'' المقرب جدا من سعد الدين العثماني أو مايسمى محليا ''بالتيار الأمازيغي'' داخل الحزب، وبين المحامي والقيادي في شبيبة الحزب ''محمد امكراز''.



ووفق ذات المصادر، ''فأوباري'' يعول كثيرا على قربه من سعد الدين العثماني وحلفائه داخل الأمانة العامة للحزب للعودة للبرلمان من جديد، فيما يدافع غالبية أعضاء الشبيبة والمنظمات الموازية للحزب بالإقليم على ترشيح ''أمكراز'' المحسوب على تيار عبد الإله بن كيران، خاصة بعد تحمله مسؤولية الدفاع عن المعتقلين السابقين على خلفية الإشادة بمقتل السفير الروسي بتركيا.



وأوضح ذات المصدر، أن المرشح الذي سيمنح التزكية من طرف عبد الإله بن كيران، يتوفر على حظوظ كبيرة للفوز بالمقعد البرلماني، بسبب ضعف مرشحي الأحزاب المنافسة من جهة، وتوفر البيجيدي ودراعه الدعوية حركة التوحيد والإصلاح على كتلة ناخبة تابثة بالمدينة عبر الجمعيات الخيرية والإحسانية، ناهيك عن تسيير الحزب وتواجده بجميع المجالس المنتخبة بالإقليم.





