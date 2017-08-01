بالفيديو..سيدة أعمال فرنسية تخترع دمية تتلو القرآن حتى تتعلم ابنتها العقيدة الإسلامية ﻿

اخترعت سيدة أعمال وأم فرنسية، تدعى سميرة أمارير، لعبة عبارة عن دمية يمكنها أن تساعدها في تعليم ابنتها الصغيرة العقيدة الإسلامية.

"شوف تيفي"

اخترعت سيدة أعمال وأم فرنسية، تدعى سميرة أمارير، لعبة عبارة عن دمية يمكنها أن تساعدها في تعليم ابنتها الصغيرة العقيدة الإسلامية.



وحسب موقع "وكالة سبوتينك" فإن الدمية الإسلامية "جنة"، تشبه الدمية الشهيرة "باربي"، يمكنها تلاوة أربعة من سور القرآن، وقد دخلت حيز الإنتاج التجاري وتباع في دول الخليج العربية.

وقالت الفرنسية أمارير حسب الوكالة: "عندما بلغت ابنتي جنة عامها الثاني كنت أبحث لها عن لعبة أو وسيلة تعليم..كانت الفكرة هي التوصل إلى لعبة تمكنها من تعلم القرآن بسرعة وسهولة أثناء اللعب..وظهرت الدمية "جنة" مرتدية عباءة وغطاء رأس".