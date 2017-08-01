هذه هي حقيقة استدعاء الأمن للمليونير مروان بناني مقلد الملك محمد السادس في ذبح أضحية العيد ﻿

نفى مصدر قريب من المليونير الفاسي مروان بناني لـ ''شوف تيفي''، المعطيات المتداولة والتي تشير إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني، استدعته من أجل الاستماع له بسبب تقليده لطريقة ذبح الملك محمد السادس

"شوف تيفي"

نفى مصدر قريب من المليونير الفاسي مروان بناني لـ "شوف تيفي"، المعطيات المتداولة والتي تشير إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني، استدعته من أجل الاستماع له بسبب تقليده لطريقة ذبح الملك محمد السادس لكبش أضحية العيد.

وأوضح المصدر ذاته أن مايروج مجرد إشاعات و أن الفيديو المتداول لا علاقة له بعيد الأضحى .

تجدر الإشارة إلى أن مقطع فيديو، ظهر خلاله المليونير "مروان بناني" وهو يذبح كبشا بطريقة مشابهة للطريقة التي يذبح بها الملك محمد السادس أضحية العيد، أشعل مواقع التواصل الاجتماعي، وتداولته العديد من الصفحات الفايسبوكية.