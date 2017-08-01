انفـــراد... لقاء سري تم الحسم من خلاله في الولاية الثالثة لبنكيران .. وهذه التفاصيل ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر مطلعة أنه تم الحسم في إنهاء صلاحية عبد الإله بنكيران السياسية من أعلى هرم داخل حزب العدالة والتنمية ، حيث أكد مصدر خاص أنه اجتمع بعض اخوان بنكيران خلال الأيام الأخيرة

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصادر مطلعة أنه تم الحسم في إنهاء صلاحية عبد الإله بنكيران السياسية من أعلى هرم داخل حزب العدالة والتنمية ، حيث أكد مصدر خاص أنه اجتمع بعض اخوان بنكيران خلال الأيام الأخيرة بمناسبة عيد الأضحى ببيت أحد القياديين داخل الحزب الأغلبي بالرباط واتفقوا على عدم تعديل القانون الأساسي للحزب الذي يطمح من خلاله آنصار بنكيران عودته وتربعه على كرسي الأمانة العامة لولاية ثالثة.

وأكد نفس المتحدث الذي تحفظ عن ذكر اسمه أن القياديين الذين اجتمعوا تأكدوا أن تشبث شبيبة الحزب وبعض الأسماء المحسوبة على بنكيران يضر بمصلحتهم كجناح وزاري يقتسم الكعكة الحكومية مع من لايريدون "بنكيران" بينهم بعد البلاغ الشهير "انتهى الكلام" الذي انهى الكلام مع بنكيران نفسه كرئيس للحكومة حينها بعدما تشبث اخوانه بمن أقسم على ابعادهم من التشكيلة الحكومية .

اللقاء السري من حيث الشكل لا يغيب محتواه عن "بنكيران" حيث يدرك هذا الأخير أن هناك من اخوانه داخل "المصباح" لايريدون بقاءه ، لاسيما أن الرجل أصبح زعيما من نوع خاص وغير مسبوق داخل الأحزاب السياسية المغربية ، والقواعد لا زالت متشبثة به ولا ترى حرجا في رفع شعار "بنكيران ارتاح ارتاح سنواصل الكفاح" و "بنكيران بنكيران الولاية ثالثة " وشعارات أخرى في وجه "سعد الدين العثماني" رئيس الحكومة الحالي ورئيس المجلس الوطني للحزب والذي وقع في حرج كبير بعد تعيينه ،حيث يعتبره العديد من صقور البيجيدي سبب الانقسام والشرخ الكبير الذي وقع في صفوفه.

ومن المنتظر أن ينسحب "بنكيران" من سباق الأمانة العامة للحزب نظرا للضغوط التي يتلقاها من داخل صفوف الحزب وحتى من خارجه، بالرغم من أن أنصاره حاليا يسعون إلى ولاية ثالثة، في حال صادق المجلس الوطني على التعديلات اللازمة في القانون الأساسي للحزب وهو الأمر المستبعد مع الجناح الوزاري المحسوب على "العثماني".