خطير..الخلية الإرهابية المفككة بالناظور كانت تتدرب على قطع الرؤوس ﻿

أعلنت وزارة الداخلية الاسبانية انها اوقفت بالتنسيق مع المغرب إسبانيا وخمسة مغاربة مؤكدة انه تم بذلك ''تفكيك خلية ارهابية جهادية'' كانت تعد ''لهجمات واسعة النطاق''، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة فرانس بريس.

"شوف تيفي"



أعلنت وزارة الداخلية الاسبانية انها اوقفت بالتنسيق مع المغرب إسبانيا وخمسة مغاربة مؤكدة انه تم بذلك "تفكيك خلية ارهابية جهادية" كانت تعد "لهجمات واسعة النطاق"، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة فرانس بريس.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الداخلية الاسبانية نشر في مدريد أن "الشرطة الوطنية، والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في المغرب فككتا خلية ارهابية جهادية تضم ستة أفراد، احدهم اوقف في مليلية وخمسة في المغرب".

وأضاف ان التحقيق الذي أجرته المديرية العامة في المغرب "أظهر أن المجموعة خططت لهجمات ارهابية واسعة النطاق وعقدت اجتماعات ليليلة سرية قامت خلالها بدورات تدريب ومحاكاة عمليات قتل عبر قطع الرأس".

من جهتها أفاد بيان لوزارة الداخلية المغربية أنه "في إطار التعاون الأمني بين الأجهزة الأمنية المغربية ونظيرتها الإسبانية في مجال مكافحة الجرائم الإرهابية، تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من تفكيك خلية إرهابية" مؤلفة من خمسة عناصر موالين لتنظيم الدولة الاسلامية اليوم الاربعاء.

وأضاف البيان أن المشتبه بهم اوقفوا "ببني شيكر نواحي مدينة الناظور، من بينهم إسباني من أصل مغربي يقيم بمدينة مليلية".

وأوضح أن هذه "العملية الاستباقية تزامنت مع قيام المصالح الأمنية الإسبانية بمليلية بإيقاف شريك آخر لعناصر هذه الخلية الإرهابية، والتي أكدت التحريات بشأن أعضائها أنهم كانوا ينشطون في استقطاب وتجنيد شباب لفائدة "داعش".

وتابع "كما كشفت التحريات الأمنية أن أفراد هذه الخلية خططوا لتنفيذ عمليات إرهابية نوعية بكل من المغرب وإسبانيا، حيث انخرطوا في عقد اجتماعات سرية ليلا إضافة لقيامهم باستعدادات بدنية وتدريبات على كيفية تنفيذ عمليات الذبح باستعمال أسلحة بيضاء".





