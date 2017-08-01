خطير..فقيه حاول اختطاف طفل زوهري بمريرت ﻿

عرف حي أيت عمي علي بمريرت ضواحي خنيفرة، في الساعات الأولى من يومه الأربعاء، حالة غليان بعد اندلاع خبر محاولة اختطاف طفل وصفوه بـ ''الزوهري'' لم يتجاوز عمره 10 سنوات من طرف فقيه رفقة مجموعة من الاشخاص.

"شوف تيفي"





عرف حي أيت عمي علي بمريرت ضواحي خنيفرة، في الساعات الأولى من يومه الأربعاء، حالة غليان بعد اندلاع خبر محاولة اختطاف طفل وصفوه بـ "الزوهري" لم يتجاوز عمره 10 سنوات من طرف فقيه رفقة مجموعة من الاشخاص.

وأوضح مصدر "شوف تيفي" أن الفقيه ومن معه، حلوا بمنزل الطفل "الزوهري"، بحجة تقديم الاعتذار للعائلة، بعد خلاف وقع يوم عيد الأضحى حينما طلب منهم الفقيه ذبح أضحيته بمنزلهم، لكنهم وقفوا على رغبته في القيام بأمور شعوذة ليتم طرده.



وأضاف المصدر ذاته أن الغريب في الواقعة، هو سقوط الطفل "الزوهري" مغشيا عليه مباشرة بعد دخول الفقيه للمنزل، بالإضافة إلى جدته العجوز التي أغمي عليها هي الأخرى، إلا أن إحدى قريبات الطفل وأمام ما يقع أمامها سارعت إلى الهروب وإبلاغ الجيران، الذين حاصروا المنزل، وأبلغوا مصالح الأمن والسلطات المحلية، إلا أن الفقيه استطاع مغادرة المكان والاختفاء رفقة من معه بالرغم من محاصرته.



