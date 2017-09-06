بالصورة..عصابة زعيمها ملقب بـ ''قنوفة'' كتصيد الضحايا بواسطة ''بوكوصة'' بالبيضاء ﻿

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية الحي المحمدي عين السبع، يومه الثلاثاء، من إيقاف زعيم عصابة إجرامية ملقب بـ ''قنوفة'' بالقرب من سينما السعادة بالحي المحمدي بالبيضاء.

"شوف تيفي"

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية الحي المحمدي عين السبع، يومه الثلاثاء، من إيقاف زعيم عصابة إجرامية ملقب بـ "قنوفة" بالقرب من سينما السعادة بالحي المحمدي بالبيضاء.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الموقوف يتزعم عصابة إجرامية خطيرة مكونة من شخصين آخرين وفتاة، موضخا أن هذه الأخيرة تستغل جمالها وتستدرج الضحايا، قبل أن يهاجموه المتورطين الآخرين الذين يعمدون إلى سرقة ما بحوزتهم تحت التهديد بالسلاح الأبيض.

وأوضح المصدر ذاته أن المعني بالأمر تم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية بإشراف من النيابة العامة، بينما ما تزال الأبحاث جارية لإيقاف باقي أفراد العصابة.