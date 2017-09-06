بالصور...المُدرعات الأمريكية تحارب ''الإرهاب'' بشوارع أكادير ﻿

تحولت شوارع حي أنزا وتدارت شمال مدينة أكادير، إلى ساحات للقتال تجسد المعارك التي خاضتها القوات الأمريكية ضد ''الإرهاب'' بمنطقة الشرق الأوسط، خاصة العمليات السرية ضد تنظيم القاعدة باليمن.

''شو تيفي''

تحولت شوارع حي أنزا وتدارت شمال مدينة أكادير، إلى ساحات للقتال تجسد المعارك التي خاضتها القوات الأمريكية ضد "الإرهاب" بمنطقة الشرق الأوسط، خاصة العمليات السرية ضد تنظيم القاعدة باليمن.

وإستعان فريق عمل سينمائي أمريكي بمدرعات حربية أمريكية، لتصوير مشاهد قتالية لفيلم ضخم يعرف حضور وجوه فنية عالمية من أمريكا، حيث يحكي الفيلم عن الحروب التي يخوضها الجنود الأمريكيين ببعض الدول في إطار ملاحقة ما يسمى بالجماعات الإرهابية.

ووفق مصادر مطلعة، فقد حصل الفيلم الأمريكي الضخم على ترخيص من المركز السينمائي المغربي من أجل تصوير مشاهده بعدد من المدن المغربية أهمها أكادير، حيث ستستمر أعمال التصوير عدة أسابيع قبل العودة إلى أمريكا لإستكمال الفيلم.

وأوضح ذات المصدر، أنه تم تكليف شركة إنتاج محلية بحي أنزا شمال المدينة، للعمل في تصوير الفيلم الضخم، الذي يجسد أحداث العنف والحرب الذي تشهدها اليمن بعد تجربة سابقة وناجحة لفيلم آخر حقق نسب مشاهدة عالية حول الحرب في العراق، والذي أنجز بالمناطق الجبلية المحيطة بأكادير.

وأضاف ذات المصدر، أن الفيلم السينمائي الجديد يعد فرصة تاريخية ومهمة لمدينة أكادير عموما، ولأبناء حي أنزا العمالي بشكل خاص، حيث تم الإعلان عن الحاجة لمئات من الشباب والأطفال للعمل في الفيلم الذي سيساهم في النشاط الإقتصادي لمنطقة تادارت التي يعيش سكانها ظروفا صعبة جراء تراجع السياحة.