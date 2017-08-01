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خطير..القرطاس وسط حفل زفاف بخريبكة..وها شنو وقع

بتاريــخ : 6 شتنبر 2017 / 01:28 خطير..القرطاس وسط حفل زفاف بخريبكة..وها شنو وقع | حوادث و حقوق
خطير..القرطاس وسط حفل زفاف بخريبكة..وها شنو وقع
كلف الوكيل العام للملك باستئنافية خريبكة الفرقة الجنائية لولاية أمن سطات، بفتح بحث قضائي والاستماع إلى مجموعة من الأسماء واستغلال المعلومات الاستخباراتية، لتفكيك شفرات قضية استعمال مسدس وإطلاق

"شوف تيفي"

كلف الوكيل العام للملك باستئنافية خريبكة الفرقة الجنائية لولاية أمن سطات، بفتح بحث قضائي والاستماع إلى مجموعة من الأسماء واستغلال المعلومات الاستخباراتية، لتفكيك شفرات قضية استعمال مسدس وإطلاق رصاص حي في صراع خلال حفل زفاف.

وحسب ما أوردته يومية الصباح في عددها الصادر غدا الأربعاء فإن فريقا من محققي الفرقة الولائية، انتقلوا الأسبوع الماضي إلى مقر الشرطة القضائية بخريبكة، واستمعوا خلال يومين متتالين إلى مجموعة من الأشخاص، ظهرت أسماؤهم في تقارير استخباراتية رفعتها الإدراة المحلية لمراقبة التراب الوطني من بينهم حارس ليلي للحي، الذي شهد إطلاق رصاص حي خلال صراع دموي بين عدة أشخاص، عجزت المصالح الأمنية عن اعتقالهم وتحديد هويتهم كما عجزت عن حجز السلاح الناري.

ووفق مصادر اليومية فإن التحقيقات الأولية لمحققي الفرقة الجنائية بسطات، استهلت أبحاثها بالاستماع إلى مجموعة من شهود الاثبات إضافة إلى منظمي الزفاف، مضيفة أن الاستماع للحارس الليلي استغرق عدة ساعات، خاصة أن تقارير موازية، اعتبرته مفتاح القضية الوحيد، خاصة أن تصريحاته للأجهزة الاستخباراتية في وقت سابق أكدت حضوره عملية الصراع الدموي بين ستة أشخاص خلال حفل الزفاف، ومعاينته أثار إطلاق الرصاص على حائط اسمنتي .

واستنادا إلى مصادر اليومية فإن تقنيي مديرية مراقبة التراب الوطني، دخلوا على خط القضية المتشعبة في محاولة لاستغلال خبرتهم والتحاليل التقنية والعلمية، لتفاصيل واقعة استعمال مهاجر بإيطاليا لمسدس ورصاص حي لفض نزاعه مع أصحاب حفل الزفاف بخريبكة، وحالت سرية التحقيق الاستخباراتي دون حصول اليومية على المزيد من التفاصيل.

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