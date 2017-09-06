 خطير هادشي بزاف.. الكلاب لم تسلم من همجية المشرملين ''لويزا'' تعرضت للضرب بسكين من الحجم الكبير ﻿
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خطير هادشي بزاف.. الكلاب لم تسلم من همجية المشرملين ''لويزا'' تعرضت للضرب بسكين من الحجم الكبير

بتاريــخ : 6 شتنبر 2017 / 01:07 خطير هادشي بزاف.. الكلاب لم تسلم من همجية المشرملين لويزا تعرضت للضرب بسكين من الحجم الكبير | حوادث و حقوق
خطير هادشي بزاف.. الكلاب لم تسلم من همجية المشرملين ''لويزا'' تعرضت للضرب بسكين من الحجم الكبير
أفادت مصادر محلية بمكناس أن اليوم بالحي العسكري الجنوبي البساتين مكناس، تعدى أحد العناصر من المشرملين على كلبة بسكين من الحجم الكبير بدعوى أنها تجمع كلابا آخرين و يزعجونه حيث تعرض لها و طعنها أكثر

"شوف تيفي"

أفادت مصادر محلية بمكناس أن اليوم بالحي العسكري الجنوبي البساتين مكناس، تعدى أحد العناصر من المشرملين على كلبة بسكين من الحجم الكبير بدعوى أنها تجمع كلابا آخرين و يزعجونه حيث تعرض لها و طعنها أكثر من خمس طعنات و تركها غارقة في دمها في منظر بشع .

وحسب ما تداوله أحد شهود عيان بصفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك " فالكلبة المذكورة منذ مدة طويلة و هي موجودة في أحد أماكن الحي وتعيش في مكان يعرفها به الجميع .

وكتب في حائطه مساء يومه الثلاثاء " هذه الكلبة تعيش بعطف الناس حتى ولفوها و عطاوها اسم ( لويزا ) كلهم اتفاجؤو من هاد الفعل الشنيع ، حاولو يسعفوها و اتصلو بالمقدم و وضعوا شكاية بالدائرة الخامسة ،و بمبادرة من أحد الساكنة ، تكلف بنقلها لطبيب بيطري ، لكن ماتت بسبب الجروح العميقة و دفنوها...".

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شوف تيفي مكناس مشرملين كلبة

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