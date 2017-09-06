خطير هادشي بزاف.. الكلاب لم تسلم من همجية المشرملين ''لويزا'' تعرضت للضرب بسكين من الحجم الكبير ﻿

"شوف تيفي"
أفادت مصادر محلية بمكناس أن اليوم بالحي العسكري الجنوبي البساتين مكناس، تعدى أحد العناصر من المشرملين على كلبة بسكين من الحجم الكبير بدعوى أنها تجمع كلابا آخرين و يزعجونه حيث تعرض لها و طعنها أكثر من خمس طعنات و تركها غارقة في دمها في منظر بشع .
وحسب ما تداوله أحد شهود عيان بصفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك " فالكلبة المذكورة منذ مدة طويلة و هي موجودة في أحد أماكن الحي وتعيش في مكان يعرفها به الجميع .
وكتب في حائطه مساء يومه الثلاثاء " هذه الكلبة تعيش بعطف الناس حتى ولفوها و عطاوها اسم ( لويزا ) كلهم اتفاجؤو من هاد الفعل الشنيع ، حاولو يسعفوها و اتصلو بالمقدم و وضعوا شكاية بالدائرة الخامسة ،و بمبادرة من أحد الساكنة ، تكلف بنقلها لطبيب بيطري ، لكن ماتت بسبب الجروح العميقة و دفنوها...".