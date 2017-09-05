حاخام مغربي يخرج عن صمته ويشبه ما يقع لمسلمي بورما بمحرقة الهولوكوست ﻿

عبر الحاخام اليهودي المغربي افرهام في تدوينته على حسابه بالفايسبوك عن حزنه الشديد بسبب ما يقع للمسلمين ببورما، واصفا ما تعرضوا له بالوحشي.



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عبر الحاخام اليهودي المغربي افرهام في تدوينته على حسابه بالفايسبوك عن حزنه الشديد بسبب ما يقع للمسلمين ببورما، واصفا ما تعرضوا له بالوحشي.

وقال أفرهام في تدوينته " أنا جد جد غاضب على ما يقع لأبناء عمومتنا المسلمين ببورما هذا عالم وحشي لا يتمثل بالإنسانية".

ووجه الحاخام الدعوة الى أصحاب الضمير و الحكومات بالوقوف ضد هذه المهزلة التي يمارسها هؤلاء الأشخاص ضد المسلمين، وذلك خلال إشارته إلى الإبادة الجماعية التي يتعرض لها مسلمو الروهينغا على يد متطرفين بوذيين في بورما.

وربط افرهام بين ما يقع لهؤلاء بما وقع لليهود في محرقة الهولوكوست، قائلا: "من أعطاهم الحق ليبيدوهم هذا ذكرني بما وقع لنا بمحرقة الهولوكست تألمت جدا جدا يجب محاسبة هؤلاء الجهلة على فعلتهم".



