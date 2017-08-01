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مؤلم.. فاجعة طرقية بإسبانيا تحصد أرواح أفراد أسرة مغربية

بتاريــخ : 5 شتنبر 2017 / 22:27 مؤلم.. فاجعة طرقية بإسبانيا تحصد أرواح أفراد أسرة مغربية | حوادث و حقوق
مؤلم.. فاجعة طرقية بإسبانيا تحصد أرواح أفراد أسرة مغربية
علم لدى القنصلية العامة للمغرب ببلباو أن خمسة أشخاص من عائلة فرنسية من أصل مغربي لقوا مصرعهم اليوم الثلاثاء في حادثة سير بإقليم بورغوس (شمال إسبانيا).

"شوف تيفي"+"و م ع"

 

علم لدى القنصلية العامة للمغرب ببلباو أن خمسة أشخاص من عائلة فرنسية من أصل مغربي لقوا مصرعهم اليوم الثلاثاء في حادثة سير بإقليم بورغوس (شمال إسبانيا).

ويتعلق الأمر، حسب المصدر ذاته، بسيدة من جنسية مغربية تبلغ من العمر 32 سنة المسماة قيد حياتها حنان الأبيض، وأبنائها الثلاثة البالغين من العمر على التوالي 9 و7 و3 سنوات، وكذا والدتها (60 سنة) المسماة قيد حياتها مليكة الخلوقي.

وقد نجا رب الأسرة، وهو فرنسي الجنسية، من الحادثة ويتلقى حاليا العلاج بمستشفى ميراندا دي إيبرو.

ووقعت الحادثة على مستوى بلدة بانكوربو عندما اصطدمت السيارة التي كانت تقل العائلة الفرنسية من أصل مغربي مع شاحنة من الوزن الثقيل لأسباب لم يتم تحديدها بعد.

وقد اتصلت مصالح القنصلية العامة للمغرب ببلباو بعائلة الضحايا بفرنسا قصد تقديم المساعدة الضرورية لهم، بتنسيق مع السلطات الإسبانية.

 

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