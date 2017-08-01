هـجـرة جمــاعية لمغــاربة الفــايسبوك إلـى قــطر .. وهذا أقوى ما قالوه على ''قطر بلا فيزا'' ﻿

بعدمـا أكد رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني ، لدى لقائه اليوم الثلاثاء مسؤولين مغاربة بأن دولة قطر رفعت عن مواطني المملكة المغربية تأشيرة الدخول إلى

''شـوف تيفي''





بعدمـا أكد رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني ، لدى لقائه اليوم الثلاثاء مسؤولين مغاربة بأن دولة قطر رفعت عن مواطني المملكة المغربية تأشيرة الدخول إلى أراضيها، تداولت العديد من المواقع الإخبارية الخبر بشكل عاجل وتحولت صفحات مواقع التواصل الإجتماعي ''فايسبوك'' للحديث عن الهجرة إلى قطر حيث تناول المدونون الموضوع بين مصدق ومكذب ومؤيد ومعارض وهازئ و ساخر.



و قال أحد المدونين بطريقة ساخرة ''القطريون كبثوها بهذا القرار إننا قادمون وبشكل جماعي'' ليعلق عليه أصدقاؤه في هذا الصدد ''سير بوحدك ولا تتحدث بلغة الجماعة'' وعلق عليه آخر : ''هادشي راه مشي خبر سار للمغاربة كاملين سار غير لبعض الاناث ديالنا الله يهديهم'' وأشار المدونون بشكل جماعي الى الفكرة الخاطئة التي تكونت عند البعض بعد نشر هذا الخبر .



وأضاف مدون آخر على صفحته بالفايسبوك ''مدة 3 شهور كاقصى حد ومايمكنش ليك تصاوب فيزا تماك نتا غاتمشي سياحة وماشي عمل بلا ما تقول نمشي نخدم يعني إلا مشيتي خاصك طب مزياااان حيت 3 أيام فيها 30 الف درهم أغلى دولة فالمعيشة اللهم الموغريب'' هكذا تفاعل العديد من رواد الفايسبوك مع هذا الخبر وظهر أن أغلبية النشطاء المغاربة لا يعيرون اهتماما لمثل هذه الأخبار العابرة التي يهتز لها الرأي العام للحظة معينة وتنطفئ فيما بعد .





