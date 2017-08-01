 هـجـرة جمــاعية لمغــاربة الفــايسبوك إلـى قــطر .. وهذا أقوى ما قالوه على ''قطر بلا فيزا'' ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

هذه هي التفاصيل الحقيقية لجريمة أكادير | حوادث و حقوق

هذه هي التفاصيل الحقيقية لجريمة أكادير

مؤلم.. فاجعة طرقية بإسبانيا تحصد أرواح أفراد أسرة مغربية | حوادث و حقوق

مؤلم.. فاجعة طرقية بإسبانيا تحصد أرواح أفراد أسرة مغربية

هـجـرة جمــاعية لمغــاربة الفــايسبوك إلـى قــطر .. وهذا أقوى ما قالوه على قطر بلا فيزا | مجتمع

هـجـرة جمــاعية لمغــاربة الفــايسبوك إلـى قــطر .. وهذا أقوى ما قالوه على ''قطر بلا فيزا''

بالفيديو..إطلاق الرصاص داخل مؤسسة تعليمية بروسيا | دولي

بالفيديو..إطلاق الرصاص داخل مؤسسة تعليمية بروسيا

بالصورة..أصالة فرحانة والسبب المنتخب السوري بعد اقتراب حلم التأهل للمونديال | ثقافة و فنون

بالصورة..أصالة فرحانة والسبب المنتخب السوري بعد اقتراب حلم التأهل للمونديال

سابقة: المديرية العامة للأمن الوطني بالدار البيضاء تنفتح على المواطنين | مجتمع

سابقة: المديرية العامة للأمن الوطني بالدار البيضاء تنفتح على المواطنين

هذه هي التفاصيل الكاملة والحقيقية لجريمة انزكان | حوادث و حقوق

هذه هي التفاصيل الكاملة والحقيقية لجريمة انزكان

مثير وبالصورة.. زوجة بهلول دخلت فيه مرة أخرى طول وعرض وكشفت حقيقة وجود علاقة بينها وبين خليجيين | ثقافة و فنون

مثير وبالصورة.. زوجة بهلول دخلت فيه مرة أخرى طول وعرض وكشفت حقيقة وجود علاقة بينها وبين خليجيين

العشرات من قرارات الإعفاء على مكتب حصاد بينهم مسؤولين مركزيين ورؤساء جامعات | بوليتيك

العشرات من قرارات الإعفاء على مكتب ''حصاد'' بينهم مسؤولين مركزيين ورؤساء جامعات

''رعاة'' سياسة الريع

هـجـرة جمــاعية لمغــاربة الفــايسبوك إلـى قــطر .. وهذا أقوى ما قالوه على ''قطر بلا فيزا''

بتاريــخ : 5 شتنبر 2017 / 21:58 هـجـرة جمــاعية لمغــاربة الفــايسبوك إلـى قــطر .. وهذا أقوى ما قالوه على قطر بلا فيزا | مجتمع
هـجـرة جمــاعية لمغــاربة الفــايسبوك إلـى قــطر .. وهذا أقوى ما قالوه على ''قطر بلا فيزا''
بعدمـا أكد رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني ، لدى لقائه اليوم الثلاثاء مسؤولين مغاربة بأن دولة قطر رفعت عن مواطني المملكة المغربية تأشيرة الدخول إلى

''شـوف تيفي''


بعدمـا أكد رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني ، لدى لقائه اليوم الثلاثاء مسؤولين مغاربة بأن دولة قطر رفعت عن مواطني المملكة المغربية تأشيرة الدخول إلى أراضيها، تداولت العديد من المواقع الإخبارية الخبر بشكل عاجل وتحولت صفحات مواقع التواصل الإجتماعي ''فايسبوك'' للحديث عن الهجرة إلى قطر حيث تناول المدونون الموضوع بين مصدق ومكذب ومؤيد ومعارض وهازئ و ساخر.

و قال أحد المدونين بطريقة ساخرة ''القطريون كبثوها بهذا القرار إننا قادمون وبشكل جماعي'' ليعلق عليه أصدقاؤه في هذا الصدد ''سير بوحدك ولا تتحدث بلغة الجماعة'' وعلق عليه آخر : ''هادشي راه مشي خبر سار للمغاربة كاملين سار غير لبعض الاناث ديالنا الله يهديهم'' وأشار المدونون بشكل جماعي الى الفكرة الخاطئة التي تكونت عند البعض بعد نشر هذا الخبر .

وأضاف مدون آخر على صفحته بالفايسبوك ''مدة 3 شهور كاقصى حد ومايمكنش ليك تصاوب فيزا تماك نتا غاتمشي سياحة وماشي عمل بلا ما تقول نمشي نخدم يعني إلا مشيتي خاصك طب مزياااان حيت 3 أيام فيها 30 الف درهم أغلى دولة فالمعيشة اللهم الموغريب'' هكذا تفاعل العديد من رواد الفايسبوك مع هذا الخبر وظهر أن أغلبية النشطاء المغاربة لا يعيرون اهتماما لمثل هذه الأخبار العابرة التي يهتز لها الرأي العام للحظة معينة وتنطفئ فيما بعد .


 

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب قطر الفايسبوك الهجرة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

سابقة: المديرية العامة للأمن الوطني بالدار البيضاء تنفتح على المواطنين | مجتمع

سابقة: المديرية العامة للأمن الوطني بالدار البيضاء تنفتح على المواطنين

خطير وبالفيديو..ملقب بـ ولد المختار يعربد ويخرب سيارات بالبيضاء | مجتمع

خطير وبالفيديو..ملقب بـ ''ولد المختار'' يعربد ويخرب سيارات بالبيضاء

هذا هو مصير شخص يروج المخدرات القوية والحبوب المهيجة بطنجة | مجتمع

هذا هو مصير شخص يروج المخدرات القوية والحبوب المهيجة بطنجة

مبيعات أدوية الجهاز الهضمي تحطم رقما قياسيا أيام عيد الأضحى | مجتمع

مبيعات أدوية الجهاز الهضمي تحطم رقما قياسيا أيام عيد الأضحى

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

اللقطات الأولى لإطلاق الرصاص داخل مدرسة في ريف موسكو | قنوات أخرى
منذ 33 دقيقة

اللقطات الأولى لإطلاق الرصاص داخل مدرسة في ريف موسكو

زهيرة الرباطية... الفنانة المظلومة اللي تبكي الجمهور بصوتها القوي والرائع | بــووز

زهيرة الرباطية... الفنانة المظلومة اللي تبكي الجمهور بصوتها القوي والرائع

خبر اليوم.. المغاربة يأملون في تحقيق الفوز على مالي | خبر اليوم

خبر اليوم.. المغاربة يأملون في تحقيق الفوز على مالي

بالفيديو:صاحب الأغنية الشهيرة تسنابي لي يعترف..كنغني فالكاباريات وهاعلاش | بــووز

بالفيديو:صاحب الأغنية الشهيرة ''تسنابي لي'' يعترف..كنغني فالكاباريات وهاعلاش

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

هذه هي التفاصيل الحقيقية لجريمة أكادير | حوادث و حقوق
منذ 10 دقائق

هذه هي التفاصيل الحقيقية لجريمة أكادير

مؤلم.. فاجعة طرقية بإسبانيا تحصد أرواح أفراد أسرة مغربية | حوادث و حقوق

مؤلم.. فاجعة طرقية بإسبانيا تحصد أرواح أفراد أسرة مغربية

هـجـرة جمــاعية لمغــاربة الفــايسبوك إلـى قــطر .. وهذا أقوى ما قالوه على قطر بلا فيزا | مجتمع

هـجـرة جمــاعية لمغــاربة الفــايسبوك إلـى قــطر .. وهذا أقوى ما قالوه على ''قطر بلا فيزا''

بالفيديو..إطلاق الرصاص داخل مؤسسة تعليمية بروسيا | دولي

بالفيديو..إطلاق الرصاص داخل مؤسسة تعليمية بروسيا

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.