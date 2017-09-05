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بالصورة..أصالة فرحانة والسبب المنتخب السوري بعد اقتراب حلم التأهل للمونديال

بتاريــخ : 5 شتنبر 2017 / 21:10 بالصورة..أصالة فرحانة والسبب المنتخب السوري بعد اقتراب حلم التأهل للمونديال | ثقافة و فنون
بالصورة..أصالة فرحانة والسبب المنتخب السوري بعد اقتراب حلم التأهل للمونديال
نشرت المطربة السورية أصالة نصري تدوينة على حسابها بالانستغرام، عبرت من خلالها عن فخرها لوصول المنتخب السوري للمحلق المؤهل لمونديال روسيا 2018، عقب تعادله اليوم الثلاثاء، أمام المنتخب الإيراني في

"شوف تيفي"


نشرت المطربة السورية أصالة نصري تدوينة على حسابها بالانستغرام، عبرت من خلالها عن فخرها لوصول المنتخب السوري للمحلق المؤهل لمونديال روسيا 2018، عقب تعادله اليوم الثلاثاء، أمام المنتخب الإيراني في مباراة اليوم ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم في سوريا.

وهنأت أصالة اللاعبين على إنجازهم، لأنهم جعلوها تشعر بإحساس كانت تعتقد أنه مات بعد المآسي التي تعانيها سوريا حاليا.

وكتبت أصالة: "أنتم كبار لأنّكم وحدكم توحّدتم ووحّدتم، أحسنتم يا وطن أنتم. وشكراً لكم جميعاً على إحياء هذا الشعور الذي كنتُ أعتقد أنّه مات".

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