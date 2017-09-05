مثير وبالصورة.. زوجة بهلول دخلت فيه مرة أخرى طول وعرض وكشفت حقيقة وجود علاقة بينها وبين خليجيين ﻿

بعد أقل من 24 ساعة من ظهورها على قناة ''شوف تيفي''، نشرت الفنانة نورة الزاهي تدوينة طويلة، كذبت من خلالها زوجها الفنان محمد عزام ''بهلول'' الذي اتهمها بربط علاقات مع خليجيين.

"شوف تيفي"

بعد أقل من 24 ساعة من ظهورها على قناة "شوف تيفي"، نشرت الفنانة نورة الزاهي تدوينة طويلة، كذبت من خلالها زوجها الفنان محمد عزام "بهلول" الذي اتهمها بربط علاقات مع خليجيين.

وأوضحت الزاهي بأن الخروج الإعلامي الثاني لزوجها ضم افتراءات لا أساس لها من الصحة، موضحة بأن تصريحاته كانت متناقضة، فبعد أن أكد حبه لها داعيا إياها العودة لمنزل الزوجية، خرج بتصريحات ثانية وصفها خلالها بالخبيثة.

وأضافت الزاهي في تعليقها على التشكيك في حملها بأنها ستتابع زوجها قانونيا، مؤكدة استعدادها الكامل لتحمل مسؤوليتها ورفضها القاطع لإجهاضه.



