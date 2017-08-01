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العشرات من قرارات الإعفاء على مكتب ''حصاد'' بينهم مسؤولين مركزيين ورؤساء جامعات

بتاريــخ : 5 شتنبر 2017 / 17:24 العشرات من قرارات الإعفاء على مكتب حصاد بينهم مسؤولين مركزيين ورؤساء جامعات | بوليتيك
العشرات من قرارات الإعفاء على مكتب ''حصاد'' بينهم مسؤولين مركزيين ورؤساء جامعات
كشف مصدر مطلع، أن وزير التربية الوطنية والتعليم العالي محمد حصاد، طالب المفتشية العامة للوزارة مده بالتقارير المحررة سابقا ضد مجموعة من المسؤولين المركزيين بينهم رؤساء جامعات.

شوف تيفي


كشف مصدر مطلع، أن وزير التربية الوطنية والتعليم العالي محمد حصاد، طالب المفتشية العامة للوزارة مده بالتقارير المحررة سابقا ضد مجموعة من المسؤولين المركزيين بينهم رؤساء جامعات.

ووفق ذات المصدر، فلاحديث بين مسؤولي القطاع سوى عن الحركة الغير إعتيادية بمكتب الوزير الذي أضحى يطالب بالوثائق والتقارير المعدة من طرف المفتشية العامة للوزارة، حول شكايات تتحدث عن شبهات في التدبير والتسيير لمسؤولين كبار بالوزارة.

وأضاف ذات المصدر، أن الأيام القليلة المقبلة ستطيح برؤوس كبيرة تحكمت لسنوات طويلة في مناصب حساسة من دون تقديم أي إضافة للقطاع الذي أضحت مشاكله وإختلالاته أكثر من مردوديته، حيث أوضح ذات المصدر، أن المعطيات تؤكد عزم الوزير إحالة ملفات بشكل مباشر على القضاء، وأنه ينتظر فقط تقارير شاملة عن بعض الصفقات.

ووفق ذات المصدر، فالإعفاءات والقررات التأديبية ستطال كذلك رؤساء جامعات، تبين إخفاقهم في حسن تدبير مؤسساتهم، حيث يرغب حصاد من خلال سياسة الإعفاءات بعث رسائل إلى موظفيه بأنه حان الأوان لتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.


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