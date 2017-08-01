الملك محمد السادس يبعث برقية تعزية وتضامن للرئيس الأمريكي على إثر الإعصار الذي ضرب ولاية تكساس ﻿

على إثر الإعصار الذي ضرب طيلة الأيام الأخيرة عدة مناطق من الولايات المتحدة الأمريكية، مخلفا العديد من الضحايا، وخسائر مادية جسيمة، بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تعزية وتضامن إلى رئيس

"شوف تيفي"



على إثر الإعصار الذي ضرب طيلة الأيام الأخيرة عدة مناطق من الولايات المتحدة الأمريكية، مخلفا العديد من الضحايا، وخسائر مادية جسيمة، بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تعزية وتضامن إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، فخامة السيد دونالد ترامب.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، للرئيس الأمريكي ومن خلاله للأسر المكلومة وللشعب الأمريكي الصديق، باسمه وباسم الشعب المغربي، عن أحر التعازي وصادق التضامن والمواساة في هذا الظرف الأليم، سائلا الله تعالى أن يتقبل الضحايا في ملكوته الأعلى، وأن يعجل بشفاء المصابين.