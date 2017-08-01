 الممثلة المصرية سهير رمزي ترد على منتقديها بسبب خلعها للحجاب ﻿
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الممثلة المصرية سهير رمزي ترد على منتقديها بسبب خلعها للحجاب

بتاريــخ : 5 شتنبر 2017 / 16:44 الممثلة المصرية سهير رمزي ترد على منتقديها بسبب خلعها للحجاب | ثقافة و فنون
الممثلة المصرية سهير رمزي ترد على منتقديها بسبب خلعها للحجاب
أعربت الفنانة المصرية سهير رمزي عن استيائها من الإنتقادات التي طالتها بعد خلعها للحجاب أثناء قضائها لعطلتها الصيفية في إحدى المدن الساحلية.

 

شوف تيفي

أعربت الفنانة المصرية سهير رمزي عن استيائها من الإنتقادات التي طالتها بعد خلعها للحجاب أثناء قضائها لعطلتها الصيفية في إحدى المدن الساحلية.

ووفق جريدة " اليوم السابع " فإن سهير أجابت قائلة : "حجابي أمر شخصي بحت ويخصني بمفردي »، مؤكدة على أنها: « مش محجبة ولكني محتمشة وهو ما قولته أكثر من مرة من قبل، ومش عيب أبدًا أني ألبس بورنيطة خاصة وأنا في المصيف ".

وأضافت قائلة : " كنت مع أهلي وأصدقائي المقربين وفي مصيف ومثل أي محجبة ارتديت بورنيطة أو كاسكتة وبطبيعة المكان ومع الهواء الشديد ظهر جزء من شعري فاعتقد البعض أنني قمت بخلع الحجاب "

وأشارت : "حجابي أمر يخص علاقتي مع ربنا لماذا يتطفل البعض ويتدخل في الحياة الشخصية بهذه الدرجة الفَجة؟ " .

وكانت الفنانة سهير رمزي قد نفت سابقا ما تردد عن خلعها الحجاب من أجل دورها في المسلسل الجديد " قصر العشاق " الذي بدأت تصويره بالفعل.

 

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شوف تيفي سهير رمزي حجاب ممثلة مصرية

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