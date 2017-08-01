الممثلة المصرية سهير رمزي ترد على منتقديها بسبب خلعها للحجاب ﻿

أعربت الفنانة المصرية سهير رمزي عن استيائها من الإنتقادات التي طالتها بعد خلعها للحجاب أثناء قضائها لعطلتها الصيفية في إحدى المدن الساحلية.

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أعربت الفنانة المصرية سهير رمزي عن استيائها من الإنتقادات التي طالتها بعد خلعها للحجاب أثناء قضائها لعطلتها الصيفية في إحدى المدن الساحلية.

ووفق جريدة " اليوم السابع " فإن سهير أجابت قائلة : "حجابي أمر شخصي بحت ويخصني بمفردي »، مؤكدة على أنها: « مش محجبة ولكني محتمشة وهو ما قولته أكثر من مرة من قبل، ومش عيب أبدًا أني ألبس بورنيطة خاصة وأنا في المصيف ".

وأضافت قائلة : " كنت مع أهلي وأصدقائي المقربين وفي مصيف ومثل أي محجبة ارتديت بورنيطة أو كاسكتة وبطبيعة المكان ومع الهواء الشديد ظهر جزء من شعري فاعتقد البعض أنني قمت بخلع الحجاب "

وأشارت : "حجابي أمر يخص علاقتي مع ربنا لماذا يتطفل البعض ويتدخل في الحياة الشخصية بهذه الدرجة الفَجة؟ " .

وكانت الفنانة سهير رمزي قد نفت سابقا ما تردد عن خلعها الحجاب من أجل دورها في المسلسل الجديد " قصر العشاق " الذي بدأت تصويره بالفعل.