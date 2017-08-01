 المجلس الجماعي لمدينة الرباط يصادق على الاتفاقية المتعلقة بالتدبير المفوض لإنجاز وتدبير مرائب تحت الأرض.. وهذه التفاصيل ﻿
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المجلس الجماعي لمدينة الرباط يصادق على الاتفاقية المتعلقة بالتدبير المفوض لإنجاز وتدبير مرائب تحت الأرض.. وهذه التفاصيل

بتاريــخ : 5 شتنبر 2017 / 15:39 المجلس الجماعي لمدينة الرباط يصادق على الاتفاقية المتعلقة بالتدبير المفوض لإنجاز وتدبير مرائب تحت الأرض.. وهذه التفاصيل | بوليتيك
المجلس الجماعي لمدينة الرباط يصادق على الاتفاقية المتعلقة بالتدبير المفوض لإنجاز وتدبير مرائب تحت الأرض.. وهذه التفاصيل
صادق المجلس الجماعي لمدينة الرباط خلال دورة استثنائية عقدها مؤخرا ، على مشروع طلب عروض والاتفاقية المتعلقة بالتدبير المفوض لإنجاز وتدبير مرائب تحت أرضية بالعاصمة ، وتم تحديد مواقع هذه المرائب في

''شوف تيفي''

صادق المجلس الجماعي لمدينة الرباط خلال دورة استثنائية عقدها مؤخرا ، على مشروع طلب عروض والاتفاقية المتعلقة بالتدبير المفوض لإنجاز وتدبير مرائب تحت أرضية بالعاصمة ، وتم تحديد مواقع هذه المرائب في ساحة باب الأحد ، وساحة باب شالة ، وشارع لعلو بمقاطعة حسان ، وساحة أبو بكر الصديق بمقاطعة أكدال.

ويندرج إنجاز هذه المرائب في إطار تنفيذ بنود الاتفاقية الاطار المتعلقة بالبرنامج المندمج للتنمية الحضرية لمدينة الرباط خلال الفترة 2014-2018 الرباط ، خاصة المادة السابعة منها التي تهم تعزيز وتقوية البنية التحتية والشبكة الطرقية، والمتضمنة إنجاز مواقف سيارات تحت أرضية، بهدف تحسين حركة السير والجولان ، وضمان مراكن إضافية لوقوف العربات .

ويأتي اختيار هذه المواقع ، حسب وثيقة للمجلس الجماعي للرباط ، بالنظر للازدحام الكبير الذي تعرفه هذه المناطق في حركة السير والجولان ، ومن أجل تمكين المواطنين بسهولة وبدون عناء من إيجاد مراكن لسياراتهم لقضاء حاجياتهم ومآربهم ،وتوفر الوعاء العقاري اللازم لاستيعاب هذه المشاريع .

وحسب وكالة المغرب العربي للأنباء تتوخى الجماعة من إنجاز هذه المرائب ، تنظيم حركة السير والجولان والوقوف ، والرفع من انسيابية حركة السير وتوفير أماكن كافية لوقوف السيارات ، وتوفير بنيات تحتية متينة تواكب مختلف التطورات التي تعرفها مدينة الرباط ، والبحث عن موارد مالية جديدة باشراك القطاع العام أو الخاص تروم إنجاز مرافق عمومية جماعية ،بالإضافة إلى توفير مناصب شغل مباشرة وغير مباشرة .

وبالنظر لما يتطلبه انجاز مثل هذه المشاريع من إمكانيات مالية مهمة ، فقد تم التفكير في إشراك القطاعين العام والخاص في إنجازها وتحديد طرق تدبيرها في إطار تشاركي عن طريق التدبير المفوض.

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