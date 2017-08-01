وأخيرا...''خولة لشكر'' تكشف أسرار ترشيحها سفيرة للمغرب بإثيوبيا ﻿

نفت ''خولة لشكر'' إبنة الكاتب الأول لحزب الإتحاد الإشتراكي خبر ترشيحها كسفيرة للمغرب بإحدى الدول الإفريقية، معتبرة الموضوع ''فزاعة وترهات إعلامية'' بعيدة عن الصحافة الحقيقية.

شوف تيفي



نفت ''خولة لشكر'' إبنة الكاتب الأول لحزب الإتحاد الإشتراكي خبر ترشيحها كسفيرة للمغرب بإحدى الدول الإفريقية، معتبرة الموضوع ''فزاعة وترهات إعلامية'' بعيدة عن الصحافة الحقيقية.



وأضافت خولة في تصريح مقتضب ''لشوف تيفي''، أن الجهات التي روجت للموضوع هدفها الحقيقي هو البحث عن تحقيق نسب عالية من ''النقرات'' وتحقيق نسب مشاهدة عالية، بإستغلال إسمها ولقبها العائلي.



وأوضحت لشكر، أنها لاتتهم جهات بعينها بالوقوف وراء الموضوع، لكنها كانت تتمنى من الإعلام الذي أورد الخبر الفارغ، أن يناقش المواضيع الحقيقية، ففصل الصيف لهذه السنة وفق خولة'' كان حافلا بمجموعة من القضايا الهامة، من بينها ''الإعتداء الجنسي على النساء وحادثة فتاة الحافلة، وكذا الدخول المدرسي الحالي ومواضيع أخرى تهم المغاربة أكثر من إشاعة خبر تعيينها كسفيرة''.



وقالت خولة، في ذات التصريح لشوف تيفي ''أنا لا في أرغب التعليق ومناقشة خلفيات الإشاعة بل أرفض الموضوع من الأصل، لكني أريد من الصحافة البحث أكثر في المواضيع التي تهم المجتمع والمواطنين، لتختتم تصريحها بالقول ''الموضوع كله ترهات وكلام مواقع التواصل الإجتماعي، وحتى المقال الذي أورد الخبر ''فارغ'' ولايستند على أي أساس''.