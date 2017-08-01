 وأخيرا...''خولة لشكر'' تكشف أسرار ترشيحها سفيرة للمغرب بإثيوبيا ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

سار للمغاربة.. رسميا قطر ترفع الڤيزا عن المغاربة | بوليتيك

سار للمغاربة.. رسميا قطر ترفع الڤيزا عن المغاربة

الممثلة المصرية سهير رمزي ترد على منتقديها بسبب خلعها للحجاب | ثقافة و فنون

الممثلة المصرية سهير رمزي ترد على منتقديها بسبب خلعها للحجاب

مؤلم..عمل بطولي ينتهي بمأساة: حارس عمارة حاول إنقاذ سيدة من الاغتصاب فسقط جثة هامدة بأيت ملول | حوادث و حقوق

مؤلم..عمل بطولي ينتهي بمأساة: حارس عمارة حاول إنقاذ سيدة من الاغتصاب فسقط جثة هامدة بأيت ملول

خطير وبالفيديو..ملقب بـ ولد المختار يعربد ويخرب سيارات بالبيضاء | مجتمع

خطير وبالفيديو..ملقب بـ ''ولد المختار'' يعربد ويخرب سيارات بالبيضاء

المجلس الجماعي لمدينة الرباط يصادق على الاتفاقية المتعلقة بالتدبير المفوض لإنجاز وتدبير مرائب تحت الأرض.. وهذه التفاصيل | بوليتيك

المجلس الجماعي لمدينة الرباط يصادق على الاتفاقية المتعلقة بالتدبير المفوض لإنجاز وتدبير مرائب

وأخيرا...خولة لشكر تكشف أسرار ترشيحها سفيرة للمغرب بإثيوبيا | بوليتيك

وأخيرا...''خولة لشكر'' تكشف أسرار ترشيحها سفيرة للمغرب بإثيوبيا

هـــــام. إدارة المسرح الوطني محمد الخامس تفتح أبواب الترشيح لإنتاج أعمال مسرحية.. وها آخر أجل ..وها الشروط الضرورية .. وهذه التفاصيل | ثقافة و فنون

هـــــام. إدارة المسرح الوطني محمد الخامس تفتح أبواب الترشيح لإنتاج أعمال مسرحية.. وها آخر أجل

الدوزي من داخل التريبورتور يحذر راكبيه: ماخاصناش نغامرو بحياتنا وحياة الآخرين، نديرو صورة ونمشيو فحالنا سالمين | ثقافة و فنون

الدوزي من داخل التريبورتور يحذر راكبيه: ''ماخاصناش نغامرو بحياتنا وحياة الآخرين، نديرو صورة

مثير..شخص ينتحل صفة شريك وزير مهم في حكومة العثماني وينصب على مواطنين في مبالغ مالية مهمة..وها شنو دار | بوليتيك

مثير..شخص ينتحل صفة شريك وزير مهم في حكومة العثماني وينصب على مواطنين في مبالغ مالية مهمة..وها شنو

''رعاة'' سياسة الريع

وأخيرا...''خولة لشكر'' تكشف أسرار ترشيحها سفيرة للمغرب بإثيوبيا

بتاريــخ : 5 شتنبر 2017 / 15:35 وأخيرا...خولة لشكر تكشف أسرار ترشيحها سفيرة للمغرب بإثيوبيا | بوليتيك
وأخيرا...''خولة لشكر'' تكشف أسرار ترشيحها سفيرة للمغرب بإثيوبيا
نفت ''خولة لشكر'' إبنة الكاتب الأول لحزب الإتحاد الإشتراكي خبر ترشيحها كسفيرة للمغرب بإحدى الدول الإفريقية، معتبرة الموضوع ''فزاعة وترهات إعلامية'' بعيدة عن الصحافة الحقيقية.

شوف تيفي

نفت ''خولة لشكر'' إبنة الكاتب الأول لحزب الإتحاد الإشتراكي خبر ترشيحها كسفيرة للمغرب بإحدى الدول الإفريقية، معتبرة الموضوع ''فزاعة وترهات إعلامية'' بعيدة عن الصحافة الحقيقية.

وأضافت خولة في تصريح مقتضب ''لشوف تيفي''، أن الجهات التي روجت للموضوع هدفها الحقيقي هو البحث عن تحقيق نسب عالية من ''النقرات'' وتحقيق نسب مشاهدة عالية، بإستغلال إسمها ولقبها العائلي.

وأوضحت لشكر، أنها لاتتهم جهات بعينها بالوقوف وراء الموضوع، لكنها كانت تتمنى من الإعلام الذي أورد الخبر الفارغ، أن يناقش المواضيع الحقيقية، ففصل الصيف لهذه السنة وفق خولة'' كان حافلا بمجموعة من القضايا الهامة، من بينها ''الإعتداء الجنسي على النساء وحادثة فتاة الحافلة، وكذا الدخول المدرسي الحالي ومواضيع أخرى تهم المغاربة أكثر من إشاعة خبر تعيينها كسفيرة''.

وقالت خولة، في ذات التصريح لشوف تيفي ''أنا لا في أرغب التعليق ومناقشة خلفيات الإشاعة بل أرفض الموضوع من الأصل، لكني أريد من الصحافة البحث أكثر في المواضيع التي تهم المجتمع والمواطنين، لتختتم تصريحها بالقول ''الموضوع كله ترهات وكلام مواقع التواصل الإجتماعي، وحتى المقال الذي أورد الخبر ''فارغ'' ولايستند على أي أساس''.

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

القناة المقال الخلفيات الترهات شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

سار للمغاربة.. رسميا قطر ترفع الڤيزا عن المغاربة | بوليتيك

سار للمغاربة.. رسميا قطر ترفع الڤيزا عن المغاربة

المجلس الجماعي لمدينة الرباط يصادق على الاتفاقية المتعلقة بالتدبير المفوض لإنجاز وتدبير مرائب تحت الأرض.. وهذه التفاصيل | بوليتيك

المجلس الجماعي لمدينة الرباط يصادق على الاتفاقية المتعلقة بالتدبير المفوض لإنجاز وتدبير مرائب تحت الأرض.. وهذه التفاصيل

مثير..شخص ينتحل صفة شريك وزير مهم في حكومة العثماني وينصب على مواطنين في مبالغ مالية مهمة..وها شنو دار | بوليتيك

مثير..شخص ينتحل صفة شريك وزير مهم في حكومة العثماني وينصب على مواطنين في مبالغ مالية مهمة..وها شنو دار

المكتب السياسي لحزب الوردة يعقد إجتماعا لمكتبه السياسي لمناقشة تعيين أبناء إدريس لشكر في المناصب العليا | بوليتيك

المكتب السياسي لحزب الوردة يعقد إجتماعا لمكتبه السياسي لمناقشة ''تعيين أبناء إدريس لشكر'' في المناصب العليا

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو:صاحب الأغنية الشهيرة تسنابي لي يعترف..كنغني فالكاباريات وهاعلاش | بــووز
منذ 14 دقيقة

بالفيديو:صاحب الأغنية الشهيرة ''تسنابي لي'' يعترف..كنغني فالكاباريات وهاعلاش

صديقان من فلسطينين جاو المغرب باش يشاركو فمسرحية مقدروش يرجعو بعد الأوضاع الكارثية في غزة..و حصلو..للمساعدة | بــووز

صديقان من فلسطينين جاو المغرب باش يشاركو فمسرحية مقدروش يرجعو بعد الأوضاع الكارثية في غزة..و حصلو..للمساعدة

الفنان المغربي الشاب مهدي بلحبيب يكشف سر خلافه مع إيهاب أمير ( فيديو) | بــووز

الفنان المغربي الشاب مهدي بلحبيب يكشف سر خلافه مع إيهاب أمير ( فيديو)

بالفيديو..شاب مغربي صريح:أنا كنفضل نتزوج بالميمات يعني مرا كبيرة تكون ناضجة بْعدا | بــووز

بالفيديو..شاب مغربي صريح:أنا كنفضل نتزوج بالميمات يعني مرا كبيرة تكون ناضجة بْعدا

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

سار للمغاربة.. رسميا قطر ترفع الڤيزا عن المغاربة | بوليتيك
منذ 21 دقيقة

سار للمغاربة.. رسميا قطر ترفع الڤيزا عن المغاربة

الممثلة المصرية سهير رمزي ترد على منتقديها بسبب خلعها للحجاب | ثقافة و فنون

الممثلة المصرية سهير رمزي ترد على منتقديها بسبب خلعها للحجاب

مؤلم..عمل بطولي ينتهي بمأساة: حارس عمارة حاول إنقاذ سيدة من الاغتصاب فسقط جثة هامدة بأيت ملول | حوادث و حقوق

مؤلم..عمل بطولي ينتهي بمأساة: حارس عمارة حاول إنقاذ سيدة من الاغتصاب فسقط جثة هامدة بأيت ملول

خطير وبالفيديو..ملقب بـ ولد المختار يعربد ويخرب سيارات بالبيضاء | مجتمع

خطير وبالفيديو..ملقب بـ ''ولد المختار'' يعربد ويخرب سيارات بالبيضاء

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.