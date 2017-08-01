هـــــام. إدارة المسرح الوطني محمد الخامس تفتح أبواب الترشيح لإنتاج أعمال مسرحية.. وها آخر أجل ..وها الشروط الضرورية .. وهذه التفاصيل ﻿

أعلنت إدارة المسرح الوطني محمد الخامس عن فتح باب الترشیح لإنتاج أعمال مسرحیة بشراكة مع الفرق والوكالات المسرحیة المغربیة المحترفة، وذلك برسم السنة الفنیة 2018/2017 .وآخر آجل لقبول ملفات الترشیح ھو

''شوف تيفي''



أعلنت إدارة المسرح الوطني محمد الخامس عن فتح باب الترشیح لإنتاج أعمال مسرحیة بشراكة مع الفرق والوكالات المسرحیة المغربیة المحترفة، وذلك برسم السنة الفنیة 2018/2017 .وآخر آجل لقبول ملفات الترشیح ھو یوم: الثلاثاء 15 شتنبر 2017 على الساعة الرابعة بعد الزوال.

وعليه تؤكد ''ادراة المسرح '' حسب إعلان وزارة الثقافة أنه يجب على من یھمھم الأمر التقدم بطلب في الموضوع إلى مدیر المسرح الوطني محمد الخامس ، والطلب لا بد أن یكون موقعا من طرف رئیس الفرقة أو الوكالة، وذلك في الأجل المحدد سلفا. كما أن الطلب لا بد أن یكون مصحوبا ببطاقة موجزة للعمل وكذا بملف فني، وتقني وإداري.

الملف الفني: يجب أن یتضمن الوثائق التالیة مجمعة في منشور واحد في ثلاثة نسخ: النص المسرحي ، ملخص المسرحیة، الطاقم الفني والتقني للعمل، تصور الإخراج المسرحي ،تصور السینوغرافیا ،تصور الموسیقى (بالنسبة للكومیدیا الموسیقیة) ، بطاقة تقدیمیة للفرقة صاحبة العمل.

وفيما يخص الملف التقني يشترط الوثائق التالیة مجمعة في منشور واحد في نسخة واحدة، ''میزانیة العمل ، مخطط الموارد المالیة الإضافیة الممكنة مع بیان قیمة الشراكة في الإنتاج الخاصة بالفرقة أوالوكالة ، صاحبة العمل، نھج السیرة للمخرج والمؤلف والسینوغراف، إلتزام المؤلف والممثلين المشاركين في العمل، نسخ من بطائق الفنانين، نسخ من البطائق الوطنیة لكل المشاركین في العمل، تصور الدعایة والتسویق، التصور العام لبرنامج العروض والمھرجانات الممكن المشاركة فیھا''.

ولابد للملف الإداري أن يتضمن الإلتزام بوضع العلامة الإشھاریة للمؤسسة وعبارة بشراكة مع المسرح الوطني محمد الخامس وبشكل واضح على كل الملصقات والتسجیلات والمطبوعات الخاصة بإشھار ودعایة وتسویق، المسرحیة طوال حیاة العمل تصریح للفرقة بصفاء ذمتھا المالیة تجاه كل الفنانین والعاملین معھا في أعمال سابقة، لائحة بكل الأعمال المسرحیة السابقة التي حظیت بدعم وزارة الثقافة أو المسرح الوطني محمد الخامس .

الوثائق القانونیة التي تثبث وفاء الفرقة بكل إلتزاماتھا السابقة تجاه وزارة الثقافة أوالمسرح الوطني محمد الخامس، تصریح بالشرف بعدم إستفادة المشروع بأي دعم إنتاج أو ترویج من طرف وزارة الثقافة أو المسرح الوطني محمد الخامس: نسخة من بطاقة التعریف الوطنیة لرئیس الجمعیة أو الوكالة الفنیة، شھادة الحساب البنكي.

أما بالنسبة للجمعیات: القانون الأساسي للجمعیة، وصل الإیداع النھائي، لائحة أعضاء المكتب المسیر، محضر الجمع العام الأخیر، وثیقة التعریف الضریبي، شھادة التعریف الموحد.

وجدير بالذكر ، تودع الطلبات بمكتب الضبط بالمسرح الوطني محمد الخامس الكائن بشارع المنصور الذھبي المقابل لنزھة حسان ، الرباط داخل أوقات العمل المعمول بھا: من الساعة الثامنة والنصف صباحا إلى الساعة الرابعة والنصف زوالا.