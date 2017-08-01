مثير..شخص ينتحل صفة شريك وزير مهم في حكومة العثماني وينصب على مواطنين في مبالغ مالية مهمة..وها شنو دار ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع، أن مصالح الدرك الملكي، بمنطقة بيوكرى ضواحي مدينة أكادير، تمكنت أول أمس الأحد، من إيقاف شخص مبحوث عنه وطنيا، عقب صدور مذكرات بحث في حقه، بسبب تورطه في النصب والاحتيال

''شوف تيفي''



علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع، أن مصالح الدرك الملكي، بمنطقة بيوكرى ضواحي مدينة أكادير، تمكنت أول أمس الأحد، من إيقاف شخص مبحوث عنه وطنيا، عقب صدور مذكرات بحث في حقه، بسبب تورطه في النصب والاحتيال وانتحال صفة شريك وزير في حكومة العثماني، ويتعلق الأمر بعزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري.

وأوضح المصدر ذاته أن إيقاف المعني بالأمر المدعو ''م.أ''، جاء بتنسيق بين مصالح الدرك الملكي والمصالح الأمنية والتي اعتمدت على جهاز المراقبة ''جي بي إس'' الموجود في سيارته بعد أن نصبت له كمينا من خلال استدراجه بواسطة أحد ضحاياه، ما مكن من إيقافه داخل محطة للوقود بمدينة امنتانوت.

وأشار ذات المصدر أن الموقوف، أوهم ضحاياه البالغ عددهم أكثر من 200 ضحية، بأنه شريك مع رجل الأعمال عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري، في شركة تجارية، مؤكدا لهم بأنه قادر نظرا لقربه من الوزير المذكور على توفير مناصب شغل لفائدتهم بالشركة، وأيضا في وظائف عمومية وخاصة بمختلف المديريات الجهوية والإقليمية للفلاحة، وهو ما دفع بضحاياه إلى منحه مبالغ مالية وصلت لـ 20 ألف درهم.



وأكد ذات المصدر أن مصالح الدرك بيوكرى، توصلت بشكايات من ضحايا الموقوف القاطن بجماعة بيوكرى، واستمعت للجميع في محاضر قانونية، ليتم بإشراف من النيابة العامة، فتح تحقيق مكن من التأكد من هويته واعتقاله.