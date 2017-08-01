المكتب السياسي لحزب الوردة يعقد إجتماعا لمكتبه السياسي لمناقشة ''تعيين أبناء إدريس لشكر'' في المناصب العليا ﻿

يرتقب أن يعقد المكتب السياسي لحزب الإتحاد الإشتراكي إجتماعا لمكتبه السياسي يوم الخميس المقبل، في إفتتاح الدخول السياسي الجديد بعد عطلة صيفية طويلة.

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يرتقب أن يعقد المكتب السياسي لحزب الإتحاد الإشتراكي إجتماعا لمكتبه السياسي يوم الخميس المقبل، في إفتتاح الدخول السياسي الجديد بعد عطلة صيفية طويلة.



ووفق مصادر مطلعة، فأعضاء المكتب السياسي للحزب توصلوا فقط برسالة نصية للإجتماع من دون ذكر جدول الأعمال أو القضايا التي سيتم مناقشتها في الإجتماع الذي سيحضره وزراء الحزب في حكومة سعد الدين العثماني.



ولم يستبعد ذات المصدر إدراج نقطة تعيين أبناء الكاتب الأول للحزب ''إدريس لشكر'' ضمن جدول الأعمال، حيث أضحت حديث مواقع التواصل الإجتماعي وكذا نقاش عدد كبير من الأعضاء المنتمين للحزب الذين يطالبون الخروج بموقف رسمي، خاصة في ظل الحديث عن وجود صفقة مسبقة بين سعد الدين العثماني وإدريس لشكر الذي نفى الموضوع من خلال تصاريح إعلامية.



وحسب ذات المصدر، فرغم عدم وجود تأكيدات بترشيح ''خولة لشكر'' إبنة الكاتب الأول للحزب كسفيرة بإحدى الدول الإفريقية، لازال العديد من الإتحاديين غاضبين من تعيين إبنه مديرا لديوان الوزير محمد بن عبد القادر.