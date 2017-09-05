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عاجل وبالفيديو....إستنفار بمدينة أكادير خوفا من إنفجار أطنان من الغاز | حوادث و حقوق

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عاجل وبالفيديو....إستنفار بمدينة أكادير خوفا من إنفجار أطنان من الغاز

بتاريــخ : 5 شتنبر 2017 / 14:47 عاجل وبالفيديو....إستنفار بمدينة أكادير خوفا من إنفجار أطنان من الغاز | حوادث و حقوق
عاجل وبالفيديو....إستنفار بمدينة أكادير خوفا من إنفجار أطنان من الغاز
علمت ''شوف تيفي'' أن شاحنة محملة بأطنان من الغاز الطبيعي انقلبت بالقرب من أحد المراكز التجارية بالمدار الطرقي الذي يربط حي تيكوين في إتجاه وسط مدينة أكادير.

شوف تيفي

علمت ''شوف تيفي'' أن شاحنة محملة بأطنان من الغاز الطبيعي انقلبت بالقرب من أحد المراكز التجارية بالمدار الطرقي الذي يربط حي تيكوين في إتجاه وسط مدينة أكادير.

ووفق ذات المصدر، فالحادثة إلى حدود هذه اللحظات لم تخلف خسائر بشرية رغم إنقلاب الشاحنة التي تحمل الصهريج الضخم المستعمل في نقل المواد الطاقية الحساسة، حيث هرعت إلى عين المكان جميع المصالح من سلطة محلية ووقاية مدنية وشرطة خوفا من الإنفجار.

وأفاد مصدر من عين المكان، أن مختصين يحاولون القيام بعملية تبريد للغاز المتواجد بالصهريج خوفا من إنفجارها، فيما تم إحضار شاحنتين لتفريغ المواد الطاقية المتواجدة بالصهريج والتي تشير المعطيات الأولية غير الرسمية بأنه يحتوي على أطنان من الغاز.

 

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