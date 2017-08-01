هذا هو مصير شخص يروج المخدرات القوية والحبوب المهيجة بطنجة ﻿

أفاد مصدر أمني بأن فرقة الأبحاث التابعة للشرطة القضائية بطنجة أوقفت، مؤخرا، شخصا يشتبه في اتجاره بالمخدرات القوية والحبوب المهيجة.

''شوف تيفي''+''و م ع''

أفاد مصدر أمني بأن فرقة الأبحاث التابعة للشرطة القضائية بطنجة أوقفت، مؤخرا، شخصا يشتبه في اتجاره بالمخدرات القوية والحبوب المهيجة.

وأوضح المصدر نفسه أن عناصر الأمن وضعت كمينا محكما لمشتبه في اتجاره بالمخدرات القوية تمكنت على إثره من إيقافه وسط مدينة طنجة وبحوزته 298 قرصا طبيا مخدرا من نوع ''إكستازي''، و17 قرصا طبيا من نوع فاليوم.

وأضاف المصدر نفسه أن الشرطة ضبطت لدى المشتبه به 203 غرامات من مخدر الكوكايين ومبلغا ماليا مهما، بالإضافة إلى ميزانين إلكترونيين وثلاثة هواتف نقالة تستعمل لأغراض الاتجار في المخدرات.

وخلص ذات المصدر الى أن التحقيقات جارية مع المشتبه به (36 سنة) الذي سيحال على العدالة.