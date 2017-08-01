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مبيعات أدوية الجهاز الهضمي تحطم رقما قياسيا أيام عيد الأضحى

بتاريــخ : 5 شتنبر 2017 / 13:53 مبيعات أدوية الجهاز الهضمي تحطم رقما قياسيا أيام عيد الأضحى | مجتمع
مبيعات أدوية الجهاز الهضمي تحطم رقما قياسيا أيام عيد الأضحى
كشف مسؤول بإحدى شركات توزيع الأدوية بالمغرب، بأن الطلب على الأدوية الخاصة بعلاج الجهاز الهضمي حطمت أرقاما قياسية جديدة خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

شوف تيفي

كشف مسؤول بإحدى شركات توزيع الأدوية بالمغرب، بأن الطلب على الأدوية الخاصة بعلاج الجهاز الهضمي حطمت أرقاما قياسية جديدة خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وأضاف ذات المصدر، أن ظاهرة إرتفاع الطلب على أدوية الجهاز الهضمي أيام العيد، معروفة منذ سنوات، لكن هذه السنة لوحظ إرتفاع كبير، حيث حققت صيدليات الحراسة رقم معاملات كبير جراء الطلب على الأدوية لتخفيف آلام المعدة.

وقال ذات المصدر، أن المثير في هذه السنة هو بحث المواطنين كذلك على أدوية ضد السموم، بعد إنتشار أخبار تعفن لحوم الأضاحي، مخافة إصابتهم بأمراض جراء تناول اللحوم في إنتظار إنتهاء العطلة لتشخيص حالاتهم لدى الأطباء المختصين.

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