وقفة إحتجاجية أمام البرلمان ضد إبادة مسلمي ''الروهينغا'' ﻿

أعلنت المبادرة المغربية للدعم والنصرة تنظيمها وقفة إحتجاجية تنديدية بالمجازر المرتكبة ضد مسلمي ''الروهينغا'' الذين يتعرضون لحرب إبادة جماعية من طرف جيش ميانمار.

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أعلنت المبادرة المغربية للدعم والنصرة تنظيمها وقفة إحتجاجية تنديدية بالمجازر المرتكبة ضد مسلمي ''الروهينغا'' الذين يتعرضون لحرب إبادة جماعية من طرف جيش ميانمار.



ووفق ملصق إعلاني للمبادرة، فالوقفة التضامنية ستنظم مساء يوم الجمعة المقبل أمام مقر البرلمان، تزامنا وإطلاق حملة توقيعات دولية لتدخل الأمم المتحدة لوقف حروب الإبادة ضد الأقلية المسلمة بميانمار.



وفي ذات السياق، وقال متحدث باسم المسؤول الأممي، إن جوتيريش، يشعر بقلق بالغ حيال تقارير عن وقوع فضائع خلال العمليات التي تقوم بها قوات الأمن البورمي في ولاية راخين، ويحض على ضبط النفس والهدوء لتجنب كارثة إنسانية، وفقا لما ذكرته قناة «سكاي نيوز عربية» الإخبارية.