يا ربي السلامة..جريمة قتل بشعة: شخص ذبح شابا خلال احتفالات كرنفال بوجلود بأكادير+صور وفيديو مروع ﻿

اهتز حي القدس بمدينة أكادير خلال الساعات الأولى من يومه الثلاثاء، على وقع جريمة قتل بشعة، راح ضحيتها شاب في عمر الزهور، قام شاب آخر بذبحه من الوريد خلال الاحتفال بكرنفال بوجلود بمناسبة عيد الأضحى.

''شوف تيفي''



اهتز حي القدس بمدينة أكادير خلال الساعات الأولى من يومه الثلاثاء، على وقع جريمة قتل بشعة، راح ضحيتها شاب في عمر الزهور، قام شاب آخر بذبحه من الوريد خلال الاحتفال بكرنفال بوجلود بمناسبة عيد الأضحى.

وحسب المعطيات الخاصة بهذه الواقعة من مصادر محلية، فإن نقاشا حادا بين الطرفين، انتهى بقيام الآخر بتوجيه طعنة قاتلة للآخر، أسقطته جثة هادمة غارقا في بحر من الدماء.

وأوضحت هذه المعطيات بأن المصالح الأمنية، فتحت تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات الواقعة، بينما ما تزال الأبحاث جارية لإيقاف المتورط الذي فر إلى وجهة غير معلومة.