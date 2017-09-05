 يا ربي السلامة..جريمة قتل بشعة: شخص ذبح شابا خلال احتفالات كرنفال بوجلود بأكادير+صور وفيديو مروع ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

أمير قطر يفتتح ميناء حمد بحضور ممثلي عدة دول من بينها المغرب | دولي

أمير قطر يفتتح ميناء حمد بحضور ممثلي عدة دول من بينها المغرب

هذا هو مصير شخص يروج المخدرات القوية والحبوب المهيجة بطنجة | مجتمع

هذا هو مصير شخص يروج المخدرات القوية والحبوب المهيجة بطنجة

عاجل وبالصور..رموك ديال دانون ورايبي تقلب في بركان | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور..رموك ديال دانون ورايبي تقلب في بركان

مبيعات أدوية الجهاز الهضمي تحطم رقما قياسيا أيام عيد الأضحى | مجتمع

مبيعات أدوية الجهاز الهضمي تحطم رقما قياسيا أيام عيد الأضحى

بالفيديو.. جاو يتسجلوا في مركز اللغات بسيدي مومن وملي بان ليهم تيلفون سرقوه شوفو كيفاش داوه ليه | بووز

بالفيديو.. جاو يتسجلوا في مركز اللغات بسيدي مومن وملي بان ليهم تيلفون سرقوه شوفو كيفاش داوه ليه

وقفة إحتجاجية أمام البرلمان ضد إبادة مسلمي الروهينغا | مجتمع

وقفة إحتجاجية أمام البرلمان ضد إبادة مسلمي ''الروهينغا''

يا ربي السلامة..جريمة قتل بشعة: شخص ذبح شابا خلال احتفالات كرنفال بوجلود بأكادير+صور وفيديو مروع | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة..جريمة قتل بشعة: شخص ذبح شابا خلال احتفالات كرنفال بوجلود بأكادير+صور وفيديو مروع

صادم ومؤلم..مسخوط الوالدين رفضت والدته منحه مبلغ 350 درهم يشري بها المخدارت هددها بالسلاح الأبيض وجرا عليها من الدار بأكادير | مجتمع

صادم ومؤلم..مسخوط الوالدين رفضت والدته منحه مبلغ 350 درهم يشري بها المخدارت هددها بالسلاح الأبيض

انفــــراد..القضية خطيرة جدا ..قضية عائلة الوزيرالرباح فيها الدعارة وتجارة المخدرات والقرقوبي والماء القاطع .. وهذه التفاصيل الكاملة | بوليتيك

انفــــراد..القضية خطيرة جدا ..قضية عائلة الوزير''الرباح'' فيها الدعارة وتجارة المخدرات والقرقوبي

''رعاة'' سياسة الريع

يا ربي السلامة..جريمة قتل بشعة: شخص ذبح شابا خلال احتفالات كرنفال بوجلود بأكادير+صور وفيديو مروع

بتاريــخ : 5 شتنبر 2017 / 13:39 يا ربي السلامة..جريمة قتل بشعة: شخص ذبح شابا خلال احتفالات كرنفال بوجلود بأكادير+صور وفيديو مروع | حوادث و حقوق
يا ربي السلامة..جريمة قتل بشعة: شخص ذبح شابا خلال احتفالات كرنفال بوجلود بأكادير+صور وفيديو مروع
اهتز حي القدس بمدينة أكادير خلال الساعات الأولى من يومه الثلاثاء، على وقع جريمة قتل بشعة، راح ضحيتها شاب في عمر الزهور، قام شاب آخر بذبحه من الوريد خلال الاحتفال بكرنفال بوجلود بمناسبة عيد الأضحى.

''شوف تيفي''

اهتز حي القدس بمدينة أكادير خلال الساعات الأولى من يومه الثلاثاء، على وقع جريمة قتل بشعة، راح ضحيتها شاب في عمر الزهور، قام شاب آخر بذبحه من الوريد خلال الاحتفال بكرنفال بوجلود بمناسبة عيد الأضحى.

وحسب المعطيات الخاصة بهذه الواقعة من مصادر محلية، فإن نقاشا حادا بين الطرفين، انتهى بقيام الآخر بتوجيه طعنة قاتلة للآخر، أسقطته جثة هادمة غارقا في بحر من الدماء.

وأوضحت هذه المعطيات بأن المصالح الأمنية، فتحت تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات الواقعة، بينما ما تزال الأبحاث جارية لإيقاف المتورط الذي فر إلى وجهة غير معلومة.

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي أكادير جريمة قتل كرنفال بوجلود

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عاجل وبالصور..رموك ديال دانون ورايبي تقلب في بركان | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور..رموك ديال دانون ورايبي تقلب في بركان

فيديو جد صادم: فتاة نتاحرات بسم الفيران بفاس وردة فعل الأم ديالها لا تصدق | حوادث و حقوق

فيديو جد صادم: فتاة نتاحرات بسم الفيران بفاس وردة فعل الأم ديالها لا تصدق

خطير وجد صادم وبالفيديو..مغربي مات على المباشر في الفايسبوك والقضية فيها كسيدة خايبة بزاف | حوادث و حقوق

خطير وجد صادم وبالفيديو..مغربي مات على المباشر في الفايسبوك والقضية فيها كسيدة خايبة بزاف

فضيحة تهز البيضاء..مشعوذ كيدير الرقية الشرعية اغتاصب متزوجات+تفاصيل صادمة | حوادث و حقوق

فضيحة تهز البيضاء..مشعوذ كيدير الرقية الشرعية اغتاصب متزوجات+تفاصيل صادمة

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

صديقان من فلسطينين جاو المغرب باش يشاركو فمسرحية مقدروش يرجعو بعد الأوضاع الكارثية في غزة..و حصلو..للمساعدة | بــووز
منذ 42 دقيقة

صديقان من فلسطينين جاو المغرب باش يشاركو فمسرحية مقدروش يرجعو بعد الأوضاع الكارثية في غزة..و حصلو..للمساعدة

الفنان المغربي الشاب مهدي بلحبيب يكشف سر خلافه مع إيهاب أمير ( فيديو) | بــووز

الفنان المغربي الشاب مهدي بلحبيب يكشف سر خلافه مع إيهاب أمير ( فيديو)

بالفيديو..شاب مغربي صريح:أنا كنفضل نتزوج بالميمات يعني مرا كبيرة تكون ناضجة بْعدا | بــووز

بالفيديو..شاب مغربي صريح:أنا كنفضل نتزوج بالميمات يعني مرا كبيرة تكون ناضجة بْعدا

نسولو الناس:بعد الإجراءات الجديدة التي قام بها وزير التعليم..واش تفضلو تقريو ولادكم فالمدرسة العمومية و لا الخصوصية؟ | بــووز

نسولو الناس:بعد الإجراءات الجديدة التي قام بها وزير التعليم..واش تفضلو تقريو ولادكم فالمدرسة العمومية و لا الخصوصية؟

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

أمير قطر يفتتح ميناء حمد بحضور ممثلي عدة دول من بينها المغرب | دولي
منذ 8 دقائق

أمير قطر يفتتح ميناء حمد بحضور ممثلي عدة دول من بينها المغرب

هذا هو مصير شخص يروج المخدرات القوية والحبوب المهيجة بطنجة | مجتمع

هذا هو مصير شخص يروج المخدرات القوية والحبوب المهيجة بطنجة

عاجل وبالصور..رموك ديال دانون ورايبي تقلب في بركان | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور..رموك ديال دانون ورايبي تقلب في بركان

مبيعات أدوية الجهاز الهضمي تحطم رقما قياسيا أيام عيد الأضحى | مجتمع

مبيعات أدوية الجهاز الهضمي تحطم رقما قياسيا أيام عيد الأضحى

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.