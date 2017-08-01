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صادم ومؤلم..مسخوط الوالدين رفضت والدته منحه مبلغ 350 درهم يشري بها المخدارت هددها بالسلاح الأبيض وجرا عليها من الدار بأكادير

بتاريــخ : 5 شتنبر 2017 / 13:21 صادم ومؤلم..مسخوط الوالدين رفضت والدته منحه مبلغ 350 درهم يشري بها المخدارت هددها بالسلاح الأبيض وجرا عليها من الدار بأكادير | مجتمع
صادم ومؤلم..مسخوط الوالدين رفضت والدته منحه مبلغ 350 درهم يشري بها المخدارت هددها بالسلاح الأبيض وجرا عليها من الدار بأكادير
وجدت سيدة وبناتها أنفسهن في الشارع بمدينة أكادير منذ عيد الأضحى، بعد أن قام ابنها بطردهن، لرفضها منحه مبلغ 350 درهم، التي طالب بالحصول عليها بالقوة.

''شوف تيفي''

وجدت سيدة وبناتها أنفسهن في الشارع بمدينة أكادير منذ عيد الأضحى، بعد أن قام ابنها بطردهن، لرفضها منحه مبلغ 350 درهم، التي طالب بالحصول عليها بالقوة.

وحسب شكاية تقدمت بها الأم الضحية إلى المحكمة الابتدائية بأكادير، توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منها، فإن هذه ''الأم''، عبرت عن أسفها الشديد لقيام ابنها بالاعتداء عليها بشكل مستمر منذ وفاة والده، مشيرة إلى أن الابن طالبها يوم قبل عيد الأضحى بمنحه مبلغ 350 درهم لشراء المخدرات، وأمام رفضها أقدم على تهديدها بالسلاح الأبيض، قبل أن يعمد إلى طردها من منزل الأسرة رفقة شقيقاتها.

وأوضحت المشتكية أن رجال الأمن، قاموا بمرافقتها إلى المنزل ما مكنها من الحصول على بعض الأغراض، مؤكدة بأنها أمضت عيد الأضحى رفقة بناتها لدى الجيران.
وأضافت هذه الأم المكلومة في شكايتها بأن ابنها، قام ببيع بعض منقولات المنزل، وسرق وثائق خاصة بملكية عقار، راجية من العدالة انصافها وفتح تحقيق في الموضوع واتخاذ العقوبة المناسبة في حق هذا الابن.

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المغرب شوف تيفي المحكمة الابتدائية السلاح الأبيض المخدرات عيد الأضحى الأم

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