انفــــراد..القضية خطيرة جدا ..قضية عائلة الوزير''الرباح'' فيها الدعارة وتجارة المخدرات والقرقوبي والماء القاطع .. وهذه التفاصيل الكاملة ﻿

بعد الضجة التي أثارها ابن شقيقة عزيز الرباح وزير الطاقة والمعادن، من خلال نزاع بين عائلة الرباح واحدى العائلات المجاورة لهم في حي غرسة القاضي بباب فاس بالقنيطرة ،حيث تحول النزاع الى احتكاك وعنف

''شوف تيفي''



بعد الضجة التي أثارها ابن شقيقة عزيز الرباح وزير الطاقة والمعادن، من خلال نزاع بين عائلة الرباح واحدى العائلات المجاورة لهم في حي غرسة القاضي بباب فاس بالقنيطرة ،حيث تحول النزاع الى احتكاك وعنف انتهى الى المتابعة في حالة اعتقال .



قال ''عثمان لشحم'' شقيق المعتقل على خلفية هذه الأحداث خلال مكالمة هاتفية خص بها قناة ''شوف تيفي'' صبيحة يومه الأربعاء 5 شتنبر 2017، أن السبب في هذا النزاع يتعلق أساسا بالدعارة وتجارة المخدرات ، حيث أكد أن هناك سيدة تقطن بالقرب من مقر سكنهم وأنها تستغل بيتها للدعارة ومعروفة بالاتجار في المخدرات والقرقوبي خاصة .



وصرح ابن شقيقة الوزير لــ''شوف تيفي'' أنه سبق واشتكت المرأة المعروفة في حي غرسة القاضي بــ'' الكيزاوية'' لأمه قائلة :''قولي لولدك يبعد مني راه كيجري لي على الكليان ديالي '' اشارة منها الى الوافدين على دار الدعارة على حد قوله .



وفي هذا الصدد أكد أن إبن ''الكيزاوية'' أراد الانتقام لأمه قائلا: ''حيث خويا قطع عليهم الما والضو ومنع الكليان ديالهم من الولوج الى دار الدعارة جا ولد الكيزاوية وشير على خويا بالماء القاطع'' واعترف أن أخاه المتابع في هذه القضية له سوابق في الضرب والجرح .



وأضاف لـ''شوف تيفي'' أن ساكنة الحي سبق لهم وتقدموا بعدة شكايات للجهات المختصة وولاية الأمن إلا أنهم لم يتلقوا أي جواب، مشيرا إلى علاقة ''الكيزاوية'' بالبوليس مصرحا: ''هي شارية السوق وكتبيع القرقوبي بالعلالي ....



وفي هذا السياق أبرز ''عثمان لشحم'' إبن أخت الرباح لـ''شوف تيفي'' أنه لما تطور النزاع خلال الأيام الأخيرة وانفجر مساء يوم الإثنين الماضي ودخل الأمن على الخط تدخل أخ الوزير في نقاش حاد مع رجال الأمن واسترسل '' خالي رجل مسن ومريض بالسكار تعصب وقال للبوليس راكم مكديروش خدمتكم والأمن بغا يكبر الموضوع منين سمعوا أنه أخ عزيز الرباح اتهموه بسب وشتم رجال الأمن ربما لتصفية حسابات الله أعلم بها''.



هذا وقد امتنع ''عزيز الرباح '' عن الدخول في قضية ابن أخته وأكد لقناة ''شوف تيفي'' صبيحة هذا اليوم أنه أخذ العهد على نفسه عدم الخوض في هذا الملف وقال أنا رجل أحترم دولة المؤسسات والكلمة الأخيرة تبقى للقضاء ولعائلات المتخاصمين .



وجدير بالذكر أنه حسب تعليمات النيابة العامة، فقد احتفظت عناصر الشرطة التابعة لولاية أمن القنيطرة بالمتابعين من كلا الطرفين، رهن الحراسة النظرية، بغية التحقيق معهم في شأن إهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم، والتعنيف في حقهم، قبل الاستشارة مع النيابة العامة واتخاذ قرار متابعتهم من عدمه.



