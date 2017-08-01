''البام'' يعقد مجلسه الوطني للحسم في مصير ''إلياس العماري'' ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة سينعقد خلال الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر المقبل لمناقشة إستقالة إلياس العماري الأمين العام المستقيل من الحزب.

شوف تيفي



علمت ''شوف تيفي'' أن المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة سينعقد خلال الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر المقبل لمناقشة إستقالة إلياس العماري الأمين العام المستقيل من الحزب.



وأضاف ذات المصدر، أن المجلس الوطني المرتقب سيحدد مصير إستقالة إلياس العماري، حيث ستسبق دورة المجلس الوطني إجتماعيين حاسمين لكل من المكتب السياسي للحزب الأسبوع المقبل سيتبعه مباشرة إجتماع تحضيري لسكرتارية المجلس الوطني برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة برلمان حزب البام.



وفي ذات السياق، كشف خالد أدنون عضو المكتب السياسي للحزب والناطق الرسمي بإسمه، أن حزب الأصالة والمعاصرة دأب على عقد إجتماع لمكتبه السياسي، كل أسبوعين على الأقل وأن إجتماعه المقبل مبرمج منذ مدة، بأن ينعقد مع الدخول السياسي الحالي.



وأوضح ذات المصدر، أن إجتماع المجلس الوطني للحزب سينعقد خلال أواسط شهر أكتوبر المقبل لمناقشة إستقالة إلياس العماري، لكن سيسبقه إجتماع لسكرتارية المجلس الوطني.



