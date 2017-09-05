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بالصورة: هكذا رد عمر لطفي بعدما طالبته الفنانة كريمة غيث يرجع ليها فلوسها

بتاريــخ : 5 شتنبر 2017 / 12:22 بالصورة: هكذا رد عمر لطفي بعدما طالبته الفنانة كريمة غيث يرجع ليها فلوسها | ثقافة و فنون
بالصورة: هكذا رد عمر لطفي بعدما طالبته الفنانة كريمة غيث يرجع ليها فلوسها
اكتفى الممثل عمر لطفي بالضحك في تعليقه على ما نشرته الفنانة الشابة كريمة غيث على حسابها بالانستغرام، والتي وضعت صورة جمعتها بالممثل عمر لطفي، أرفقتها بتعليق، طالبت من خلاله هذا الأخير مازحة،

''شوف تيفي''

اكتفى الممثل عمر لطفي بالضحك في تعليقه على ما نشرته الفنانة الشابة كريمة غيث على حسابها بالانستغرام، والتي وضعت صورة جمعتها بالممثل عمر لطفي، أرفقتها بتعليق، طالبت من خلاله هذا الأخير مازحة، بإعادة مبلغ 100 درهم، منحته إياها سابقا كسلف خلال مشاركتهما معا في سلسلة ''سر المرجان''.

وكانت غيث قد كتبت في تدوينتها: '' مهم اسيادنا جيت نطلبكم تعاونوني وتهضروا مع هاد السيد يرد ليا فلوسي سلفتوااااااااااااا 100 درهم من أيام سر المرجان ومبغاش يردها ليا عافاكم قولوا ليه يرد ليا رزقي يالاه هجوم عمر ريغ ايقاريدن اينووووو عاك عاك''.

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المغرب شوف تيفي كريمة غيث سر المرجان عمر لطفي

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