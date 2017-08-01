فضيحة أخلاقية تهز أكادير: زنا المحارم.. شخص مارس الجنس على بناته+تفاصيل جد خطيرة ولا تصدق ﻿

توصلت ''شوف تيفي'' من مصدرها بشكاية، تتضمن تفاصيل جد صادمة، تقدمت بها سيدة إلى المحكمة الابتدائية بأكادير، كشفت من خلالها أن ابنتيها، تعرضتا للاغتصاب على يد والدهما ''لحسن.ا''.

''شوف تيفي'':إ.ط

توصلت ''شوف تيفي'' من مصدرها بشكاية، تتضمن تفاصيل جد صادمة، تقدمت بها سيدة إلى المحكمة الابتدائية بأكادير، كشفت من خلالها أن ابنتيها، تعرضتا للاغتصاب على يد والدهما ''لحسن.ا''.

وتشير الشكاية التي تقدمت بها الزوجة، قبل أيام، إلى أن هذه الأخيرة اكتشفت تعرض بناتها للاغتصاب على يد والدهما، شهر رمضان الماضي، بعد أن رفضت ابنتها البقاء مع والدها لوحدهما في المنزل، وخلال استفسار الزوجة لابنتها عن السبب، فجرت هذه الأخيرة الفضيحة، حينما أكدت لها بأن والدها يقوم باغتصابها منذ 5 سنوات، وهو نفس الأمر الذي كشفت عنه ابنتها الثانية التي أكدت تعرضها للاعتداء الجنسي على يد الأب ''الذئب البشري''.

وأشارت ذات الشكاية إلى أن الأم المكلومة، أكدت بأن زوجها قام في العديد من المرات بالاعتداء عليها وتعنيفها، مشيرة إلى أن الزوجة قامت بفحص لابنتيها بمستشفى الحسن الثاني بأكادير، وحصلت على شهادة طبية.

وعلاقة بالموضوع، أكد مصدر ''شوف تيفي'' أن الشرطة القضائية، أحالت الأب قبل أيام على سجن أيت ملول، مشيرا إلى أن محاكمته من المحتمل أن تنطلق خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف المصدر ذاته أن ''الأب'' مارس الجنس على بناته من الدبر منذ أن كانتا طفلتين، بعد أن أوهمهما بأن جميع الآباء يمارسون الجنس على بناتهن.