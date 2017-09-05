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بالصورة..شاهد والدة أسماء لمنور والشبه الكبير بينهما

بتاريــخ : 5 شتنبر 2017 / 11:23 بالصورة..شاهد والدة أسماء لمنور والشبه الكبير بينهما | ثقافة و فنون
بالصورة..شاهد والدة أسماء لمنور والشبه الكبير بينهما
نشر ياسين المنور شقيق الفنانة المغربية أسماء المنور عبر صفحته الخاصة على الفيسبوك صورة له رفقة والدته، وأرفق الصورة بتدوينة كتب فيها ''مع الحب ديالي ميمتي الحاجة الله يحفظها ليا على قلبي ناقصهم غير

شوف تيفي:ماريا جعدود

نشر ياسين المنور شقيق الفنانة المغربية أسماء المنور عبر صفحته الخاصة على الفيسبوك صورة له رفقة والدته، وأرفق الصورة بتدوينة كتب فيها "مع الحب ديالي ميمتي الحاجة الله يحفظها ليا على قلبي ناقصهم غير مولاي يوسف الصغيور هي وأعز بزاقل" وفور إنتشار الصورة تقاطرت تعاليق المعجبين ب "تبارك الله ماشاء الله على الحاجة"و"الوليدة ديالك غير أسماء الله يحفظها"و"الله يخليها ليكم ويطول في عمرها" وحصدت الصورة ألاف اللايكات.

جدير بالذكر أن أسماء المنور أصدرت مؤخرا ألبوما تحت عنوان صبية والذي حقق نجاحا كبيرا في المغرب والوطن العربي.

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